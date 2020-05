Wolfgang Ettrich und Martin Versemann (von links), Vorstände der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok, blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Und auch trotz der Corona-Krise sieht sich das Bankhaus gut aufgestellt. (xxx)

Es fühlt sich auch für die Banker etwas merkwürdig an, in diesen Zeiten ihre Geschäftsberichte aus dem vergangenen Jahr vorzustellen. „2019 war für uns ein äußerst erfolgreiches Jahr“, sagt Wolfgang Ettrich, einer der beiden Vorsitzenden der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok. „Nach dem Jahreswechsel ging es ja auch erfolgreich weiter, aber dann kam ein abrupter Wandel“, ergänzt Martin Versemann, der andere der beiden Vorsitzenden.

Die Volksbank ist die einzige originäre Bank der Stadt und entsprechend fühlt sie sich dem Geschehen in Delmenhorst verbunden. „Unser Kreditgeschäft ist um fast neun Prozent gewachsen, damit liegen wir weit über dem durchschnittlichen Wachstum, das bei etwa vier Prozent liegt“, sagt Ettrich und erklärt, dass insbesondere die Immobilienfinanzierung weiter gewonnen hat. Ebenfalls zugelegt hätten auch die Einlagen der Kunden auf Giro- oder Tagesgeldkonten und „auch das Sparbuch wird immer noch genutzt“, sagt Ettrich angesichts der niedrigen Verzinsung etwas verwundert.

Der durch die gestiegenen Einlagen und Kredite erwirtschaftete Überschuss wird zu einem großen Teil ins Eigenkapital überführt, dass dadurch um gut sieben Prozent wächst: „Damit werden wir die strenger werdenden Vorgaben der Zentralbank auch in der Zukunft gut umsetzen können“, sagt Versemann.

Im vergangenen Jahr hat die Bank 600 neue Kunden hinzugewonnen, womit sie gut 21 000 Kunden betreut, von denen gut die Hälfte auch Genossenschaftsanteile hält, also Miteigentümer ihrer Bank ist. Die Genossenschafter sollen aus dem vergangenen Jahr eine Rückvergütung in der Gesamtsumme von rund 150 000 Euro erhalten, die sich am getätigten Umsatz mit der Bank bestimmt.

Die Corona-Pandemie hat auch bei den rund 80 Mitarbeitern der Bank Spuren hinterlassen: „Wir haben unsere Banken weiterhin geöffnet und dazu an den Schaltern Plexiglasscheiben installiert“, sagt Versemann, allerdings sei das Kundenaufkommen ohnehin zurückgegangen: „Unsere Kunden sind verantwortungsvoll und nutzen im Moment verstärkt Online-Banking oder greifen zum Telefonhörer“. Die Bankiers stellen fest, dass der persönliche Kontakt aber dennoch fehle. „Wir haben alle unsere Firmenkunden angerufen und nach ihren Befindlichkeiten gefragt. Wir geben Rat und wollen, dass unsere Kunden zahlungsfähig bleiben“, sagt Ettrich.

Die Digitalisierung der Bankgeschäfte habe auch bei der Volksbank durch Corona einen neuen Schub bekommen. „Im vergangenen Jahr haben wir unsere EDV auf ein neues System umgestellt, dafür sind wir nun in der Lage zu reagieren“, betont Ettrich. Wie auch andere Banken empfiehlt die Volksbank ihren Kunden die Umstellung auf digitale Kontoauszüge. Als Anreiz gäbe es dafür einen Rabatt bei der Kontoführungsgebühr.