Sie maskierten sich mit Sturmhauben und überfielen Menschen in ihren Wohnhäusern sowie zwei Kioske. Sie erbeuteten Gegenstände und Geld im Wert von insgesamt etwa 25 000 Euro. Und warum? „Wir brauchten Geld und haben uns geschämt, unsere Eltern um Geld zu bitten“, sagten die fünf Angeklagten unisono diese Woche vor dem Landgericht Oldenburg aus, wo sie sich nun wegen schweren Raubs verantworten müssen. Dass bei den Taten etwas schief gehen könnte, sich beispielsweise jemand wehren könnte, oder dass sie verhaftet werden könnten, sei ihnen so konkret nicht bewusst gewesen. Dass es sich bei den Überfällen um Straftaten gehandelt hat, aber sehr wohl.

Bei den Angeklagten handelt es sich um den 19-jährigen Abbas M., den 17-jährigen Mustafa S. M., den 17-jährigen Iwan B. und den 16-jährigen Amir S. S. Die vier Schüler hatten es auf Geld abgesehen – für Drogen. Nur Abbas M. will mit Drogen nichts zu tun gehabt haben.

In ewiger Geldnot zogen sie schließlich Raubüberfälle der Suche nach einem Schülerjob vor. Der erste Überfall fand am 28. Februar dieses Jahres statt – ausgerechnet im Haus von Iwan B.s Nachbarn. „Ich wusste, dass sie Geld haben“, sagte er aus und fügte hinzu: „Seitdem schlafe ich schlecht und träume immer wieder von den Überfällen. Vor allem für meine Nachbarn tut es mir sehr leid.“

Opfer an Küchenstühle gefesselt

Trotzdem hielt ihn die Nachbarschaft nicht davon ab, gemeinsam mit den anderen drei Angeklagten mit Sturmhauben maskiert bei den Geschädigten an der Haustür zu klingeln und den Mann direkt an der geöffneten Tür zu Boden zu ringen. Einer der Angeklagten rannte ins Obergeschoss und brachte auch die Frau hinunter. Beide Opfer wurden gefesselt und an Küchenstühle gebunden. Derweil durchsuchten die anderen das Haus. Als sie damit fertig waren, verschlossen sie zudem die Küchentür – allerdings nicht, ohne zuvor die Fesseln der Frau etwas zu lockern, sodass sie sich später befreien konnte, wie alle Angeklagten beteuerten. Ihre Beute umfasste an diesem Tag rund 2000 Euro Bargeld, eine Armbanduhr, zwei Handys, ein Sparbuch mit rund 9000 Euro (an das sich nun niemand mehr erinnern will), ein Haustürschlüssel, zwei Fahrzeugschlüssel, eine Handyhülle und eine Geldbörse.

Die zweite Straftat trug sich nur wenige Tage später, nämlich am 2. März gegen 19.20 Uhr zu. „Das Geld war schon fast alle. Da habe ich den Vorschlag gemacht, den Kiosk an der Friedensstraße zu überfallen“, erzählte Amir S. S. Im Hinterzimmer bedrohten sie den Betreiber und eine weitere Person mit einer echt wirkenden Spielzeugwaffe und stahlen Geldtaschen, Lottoeinnahmen, das Geld aus der Kasse, Zigaretten und eine Handtasche im Gesamtwert von rund 7000 Euro.

Bei der dritten Straftat am 6. März blieb es bei einem Versuch. Denn die 18-Jährige, bei der sie an der Wohnungstür klingelten, öffnete nicht die Tür. Dafür klingelten die Angeklagten am selben Tag an der Haustür eines anderen Wohnhauses. Hier spielte sich dasselbe Szenario wie beim Wohnungsüberfall am 28. Februar ab. Allerdings sollen die Angeklagten dieses Mal den Opfern eine Schreckschusspistole an die Schläfen gehalten und gefragt haben: „Wenn wir fertig sind, wen erschießen wir zuerst?“ Ihre Beute umfasste dieses Mal ein Tablet, zwei Laptops, 300 Euro Bargeld, eine Fotokamera, eine Geldbörse, einen Fahrzeugschein sowie Silberbesteck.

Am Tag der letzten Straftat der Bande, der auch der Tag ihrer Verhaftung war, überfielen die Angeklagten den Kiosk an der Berliner Straße. Kurz vor Geschäftsschluss drangen sie durch ein Fenster ein, schlugen dem Betreiber mit einer Schreckschusswaffe auf den Kopf und fesselten und knebelten ihn. Sie stahlen Einnahmen im Wert von rund 1000 Euro und Zigaretten. Nicht immer kauften die Angeklagten von dem Geld Drogen.

In einem Rechtsgespräch unter den Richtern, Verteidigern, der Staatsanwältin und den Jugendschöffen einigte man sich auf ein Strafmaß, das sich in einem Korridor von drei bis viereinhalb Jahren bewegt. Mehrere Kriterien werden nun im Laufe der weiteren Verhandlung das Strafmaß beeinflussen.

Die Folgetermine der Verhandlung sind für Mittwoch, 28. Oktober, um 13 Uhr sowie Montag, 2. November, Mittwoch, 18. November, Montag, 23. November, und Mittwoch, 25. November, jeweils um 9 Uhr angesetzt.