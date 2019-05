Die Delmenhorster Polizei sucht nach diesen beiden Männern. (Polizei Delmenhorst)

Im Februar hatten zwei Unbekannte ein Sonnenstudio in Delmenhorst überfallen – jetzt sucht die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera nach den Tätern.

Wie berichtet, betraten die Unbekannten am Dienstag, 12. Februar, gegen 20.45 Uhr das Sonnenstudio an der Hindenburgstraße. Einer der Täter bedrohte die hinter dem Tresen stehende Angestellte mit einer schwarzen Pistole. Dann nahm er Schein- und Münzgeld aus der Kasse. Der zweite Täter hatte eine Stofftüte dabei, darin verstauten die beiden das Geld. Dann flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Der eine ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, und er hatte O-Beine sowie eine dunkle Stimme. Der andere ist zwischen 17 und 20 Jahre alt, zwischen 1,78 und 1,80 Meter groß und hatte einen blassen Teint. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 an die Polizei in Delmenhorst wenden.