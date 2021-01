Die Abiturienten in Delmenhorst bereiten sich derzeit im Präsenzunterricht auf die anstehenden Abschlussklausuren vor. Der letzte Unterrichtstag für die Prüflinge ist am Freitag, 26. März. (TAMMO ERNST)

Das Niedersächsische Kultusministerium hat beschlossen, dass die Gymnasien in diesem Jahr statt eines Zentralabiturs eigene Aufgaben in den Abiturklausuren formulieren dürfen. Grund dafür sind die schulischen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Derzeit überlegen in Delmenhorst das Gymnasium an der Willmsstraße und das Max-Planck-Gymnasium, ob die Schüler Aufgaben des Zentralabiturs oder dezentrale Aufgaben bearbeiten werden.

Wie Stefan Nolting, Schulleiter des Willmsgymnasiums, berichtet, werden an seiner Schule momentan die Kollegen befragt, wie sie die Situation jeweils für ihre Unterrichtsfächer einschätzen. Die Lehrer geben eine „verantwortungsbewusste Einschätzung“, ob sie mit ihren Schülern die Themen des Lehrplans wie geplant behandeln konnten. Zudem wurde mit den Schülervertretern besprochen, wie die derzeitige Situation aussieht.

Laut Nolting sieht es bisher ganz „nach Zentralabitur aus“. Dies sei aber auch vom Inzidenzwert abhängig und davon, wie der Unterricht in den nächsten Wochen gestaltet werden kann. „Wir sind ganz froh über den Status, den wir gerade haben“, sagt Nolting in Bezug darauf, dass der Abiturjahrgang aktuell im Präsenzunterricht stattfinden kann. Dadurch seien die Vorbereitungen momentan „eigentlich ganz normal“, Unterrichtsinhalte konnten aufgeholt werden.

„Die Abiturklausuren, die hier entwickelt werden, müssen auch genehmigt werden“, betont der Schulleiter. Deshalb gebe es bei den dezentralen Klausuren keine Unterschiede des Schwierigkeitsgrades im Vergleich zu den Aufgaben des Zentralabiturs. Dennoch legen die Lehrkräfte „kompetenzorientiert bestimmte Schwerpunkte“ bei den Lerninhalten. Diese Schwerpunkte könnten bei dezentralen Aufgaben berücksichtigt werden. „Die Schüler sind gut vorbereitet“, sagt Nolting. Auch der Unterricht von zu Hause aus habe „gut geklappt“.

Jürgen Huse, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Kreisverband Delmenhorst, hält die dezentralen Aufgaben für eine „schülergerechte Möglichkeit“, die aber für Lehrkräfte einen „immensen Mehraufwand“ bedeuten. Auch für die Fachberater der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung bewirkt die Abweichung vom herkömmlichen Verfahren Mehrarbeit, zum Beispiel wenn die dezentral erstellten Aufgaben geprüft werden müssen, erklärt Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher im Niedersächsischen Kultusministerium. „Diese Mehrarbeit scheuen wir aber nicht, wenn sie zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und für ein gutes Bildungsangebot erforderlich ist.“

Ein Antrag für die dezentrale schriftliche Abiturprüfung kann laut Schubert für Prüfungskurse des 13. Schuljahrgangs gestellt werden, wenn für das erste Schulhalbjahr 2020/2021 einer der folgenden Fälle vorliegt: in der Regel acht Wochen Unterricht im Szenario B, sechs Wochen Unterricht im Szenario C oder Quarantäne eines Kurses, vier Wochen vollständiger Unterrichtsausfall aufgrund besonderer Umstände. Die Anträge dafür müssen bis spätestens Mittwoch, 3. Februar, bei den Dezernenten des zuständigen Landesamts eingereicht werden. Schubert erläutert, dass dieses dann die Anträge prüfe und kurzfristig über deren Genehmigung entscheide.

Am Max-Planck-Gymnasium überlegen die Lehrkräfte ebenfalls, ob sie in den Abiturprüfungen auf dezentrale Prüfungen zurückgreifen. „In jedem Fach ist es eine Einzelentscheidung“, sagt der Oberstufenkoordinator des Gymnasiums, Holger Vogts. Auch, weil manche Kurse keinen Anspruch darauf haben und somit zentral stattfinden müssen. Dies betreffe am Max-Planck-Gymnasium etwa Informatik oder Sport – unter anderem weil die Kurse laut Vogts aufgrund geringer Schülerzahl oder großen Räumen nicht getrennt voneinander unterrichtet werden mussten. In Mathematik gebe es die Überlegung, bei einzelnen Themen eigene Aufgaben zu stellen, sagt Vogts. Bei den Prüfungen in Deutsch und Latein hingegen könnte die ganze Klausur dezentral gestaltet werden. Dafür werde die Schule noch „Rücksprache mit Fachberatern“ halten.

„Eine Mischung aus zentralen und dezentralen Aufgabenstellungen ist nicht möglich, da die Erstellung eines dezentralen Aufgabenvorschlags nur dann Sinn macht, wenn dem Ersteller die Inhalte der anderen Aufgabenvorschläge bekannt sind“, wendet Schubert bezüglich der Teilung zwischen zentralen und dezentralen Aufgaben innerhalb eines Faches ein. Zudem bestünde die Gefahr, dass „den Prüflingen zwei Vorschläge gleichen Inhalts vorgelegt werden könnten“.

Dezentrale Aufgaben bringen zwar einen „erhöhten Aufwand“ mit sich, aber dafür gebe es eine Sicherheit darüber, welche Schwerpunkte abgefragt werden. So könnten die Schüler gezielter vorbereitet werden, erklärt Holger Vogts. Einen Vermerk auf dem Abschlusszeugnis mit der Information, ob die Prüfung dezentral oder zentral geschrieben wurde, soll es nicht geben, der Abschluss ist bundesweit anerkannt. Laut Vogts werden sich die „Aufgaben vom Typus kaum unterscheiden“, und die Anforderungen seien mindestens genauso hoch wie beim Zentralabitur.

Vor Weihnachten haben die Schüler wie gewohnt die Abiturvorprüfungen geschrieben, berichtet der Oberstufenkoordinator. „Ich hatte das Gefühl, dass sie gut gestimmt sind und es ihnen Sicherheit gegeben hat.“ So haben die Schüler trotz der Umstände einen Einblick bekommen, wie eine Abiturklausur aufgebaut ist und wie sie ihre Bearbeitungszeit einteilen sollten. Zudem werden seit Montag prüfungsrelevante Kurse am Max-Planck-Gymnasium nicht mehr getrennt unterrichtet. Die dezentralen Aufgaben könnten „etwas auffangen, aber natürlich nicht alles“, sagt Vogts. Die Möglichkeit finde er gut, aber „das Ministerium gibt die Verantwortung an die Schulen weiter“.