Adrian Mudder, der bis März im Haus Coburg mit seiner Einzelschau "Pictures from my Pocket" zu sehen war, ist nun mit Rosen zu sehen. (JENS WEYERS)

„Habt ihr ein Rosenbild?“ Arne Rautenberg wollte unbedingt eins aufhängen. Und natürlich finden sich in der Sammlung der Städtischen Galerie Delmenhorst Rosenbilder. Zwei von Fritz Stuckenberg zum Beispiel, ausgesprochen entzückende Werke. Aber die sollten es, bitte sehr, nicht sein, fand Galerie-Leiterin Annett Reckert. „Da waren wir konzeptstreng.“ Denn in „Fly. Arne Rautenberg betextet Werke der Sammlung“ sollte es um Zeitgenössisches aus der jüngsten Sammlungsdekade gehen. Und da passt Stuckenberg einfach nicht so richtig rein. Da kam Adrian Mudder gerade recht.

Der junge Delmenhorster Maler, der in Leipzig lebt und arbeitet, war bis März in Delmenhorst mit „Pictures from my Pocket“ zu sehen. Er half auch beim Abbau, war zu Gast bei der Finissage, auf der auch der hinreißende Katalog zur Ausstellung Premiere feierte. Kurz: Er war genau im richtigen Moment greifbar. Ob er sich nicht vorstellen könnte, ein Rosenbild zu malen, fragte ihn Annett Reckert. Und natürlich konnte er sich das vorstellen. Nicht nur eins. Neben dem Gemälde, das nun im Treppenaufgang fast ganz oben zu sehen ist, schickte er noch gleich eine kleine Papierserie mit.

Es ist ein typischer Mudder geworden: Farbstark, die Ölfarbe wieder einmal so dick aufgetragen, dass die Blüten regelrecht aus der Leinwand zu wachsen scheinen. „Es war großartig, als es bei uns ankam“, erinnert sich Annett Reckert. Mudder hatte extra eine Transportbox selbst gebastelt, darin das ganz neue Bild, „frisch, glänzend, glossy, wie eine Erdbeer- oder Himbeertorte“, erzählt die Galerie-Chefin. Rautenberg hatte endlich sein Rosenbild, als direkten Dialogpartner für sein visuelles Gedicht „Protest“. Die Rose Adrian hat genau die Qualitäten, die Silvia Harjes an dem Gemälden Mudders schätzt.

„Seine Farbwahl fand ich einfach faszinierend“, erzählt sie. Aber sie mag die typischen Mudder-Motive gern, gerade bei den kleinen Handy-Bildern. „Da sind dann nur Spiegeleier und Kippen zu sehen, das ist so richtig aus dem Leben gegriffen. Nach einer langen Nacht isst man noch bei Freunden Spiegeleier, trinkt ein letztes Glas, raucht noch eine letzte Zigarette.“ Vor allem Mudders Art, auch das Gegenständliche immer ein bisschen zu abstrahieren, sich ganz auf scheinbar Nebensächliches in seinen Alltagsskizzen zu fokussieren, mag sie. „Die Rosen haben mich auch an Oblaten erinnert, die man früher in Poesiealben geklebt hat“, erzählt sie. Wobei für sie seine Raumarbeit „Painter's Cinema“, bei dem er einen kompletten Ausstellungsraum in ein großes, atemraubend faszinierendes Kratzbild verwandelt, ihr Highlight in „Pictures from my Pocket“ war.

Silvia Harjes ist Mitglied im Freundeskreis Haus Coburg, gehört zum Beirat, organisiert die Kunstfahrten mit. Und eigentlich hätte sie, wie so viele andere Freunde des Hauses, im Rahmen der aktuellen Ausstellung an einem neuen Führungsformat mitwirken sollen. Es sollten eben nicht immer nur die Kuratoren sein, die den Gästen die Bilder erklären, sondern Kunstfreunde sollten über eines ihrer Lieblingswerke in „Fly“ reden. Das geht aber nun ja nicht in Corona-Zeiten. Zwar hat die Galerie wieder geöffnet und darf auch betreten werden. Aber Gruppenführungen sind weiterhin untersagt. Deswegen also immer noch an dieser Stelle die Kunstpause.

Silvia Harjes schätzt das Privileg sehr, dass die Mitglieder des Freundeskreises besonders eng in die Aktivitäten des Hauses eingebunden sind und so auch die Künstler ganz anders, direkt und persönlich, kennenlernen. „Wir kochen ja zum Beispiel in der Aufbauzeit Köstlichkeiten und verwöhnen die Künstler“, erzählt sie. Und in diesem speziellen Fall war sie mit auf einer ganz besonderen Kneipentour durch Delmenhorst. Zusammen mit Adrian Mudder zogen Freundeskreis-Mitglieder von Theke zu Theke und schauten dem Künstler über die Schulter. Mudder, bekennender Nachtschwärmer und Kaschemmen-Connaisseur, liebt es, unbeobachtet in der Ecke zu sitzen und auf seinem Handy das, was er gerade sieht, zu zeichnen.

„Wir haben uns dann die App, die Adrian nutzt, auch alle aufs Smartphone geladen und damit rumprobiert“, erzählt Silvia Harjes. Es war gar nicht so einfach, gibt sie zu. Soll der Fingerstrich wie ein dicker Pinsel oder ein Bleistift aussehen? Wie setzt man die Farben ein? „Zudem hatten wir bereits eine Reise in sein Atelier nach Leipzig geplant. Allerdings musste die wegen Corona abgesagt werden“, erzählt Silvia Harjes. So sah sie Mudder zum letzten Mal bei der Finissage. „Ich habe mir dann auch ein Autogramm von ihm geholt.“