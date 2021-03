Futuristisch mutet der Autohof samt Hotel an, der im Gewerbepark Wildeshausen-West entstehen soll. (Lava/Interrast/Nanz)

Um den geplanten Gewerbepark Wildeshausen-West ist es zuletzt ruhig geworden. Doch hinter den Kulissen schreiten die Planungen offenbar voran. „In dem Projekt ist derzeit einiges in Bewegung“, erklärt Peter Hilken auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER. Weitere Details will der Projektplaner der Interrast GmbH aus Stuhr, die im Auftrag der Stuttgarter Nanz-Gruppe den von der Stadt Wildeshausen gewünschten Gewerbepark plant, momentan nicht verraten.

Wie von Seiten der Niedersächsischen Landesforsten zu erfahren ist, liegt dem Stuhrer Projektentwickler ein Angebot für den notwendigen Flächenausgleich vor, der beim Bau des Gewerbeparks erforderlich wäre. „Wir haben ein entsprechendes Angebotspaket geschnürt und vor Weihnachten vorgelegt“, berichtet Rainer Städing, Pressesprecher der hiesigen Landesforsten. Eine Antwort sei bislang jedoch nicht eingegangen. „Wir harren der Dinge“, erklärt Städing.

Die Niedersächsischen Landesforsten verfügen eigenen Angaben zufolge über einen Kompensationspool für waldökologische Aufwertungen, den Projekte für Ausgleichsmaßnahmen nutzen können. Das für den Gewerbepark Wildeshausen-West vorgelegte Paket umfasst eine Größenordnung von rund 35 Hektar. Auf Flächen in der Sager Heide, in Regente und Hagel könnte demnach als Ausgleich für die Abholzung des Kiefernwaldes an der Autobahn 1 ein neuer Eichenmischwald gepflanzt werden. „Für den abgeholzten Wald kommt unter dem Strich dann sogar etwas Besseres heraus“, meint Städing. Wohl wissend, dass es natürlich Zeit braucht, bis der Eichenwald herangewachsen ist.

Zu dem Angebotspaket gehören aber noch weitere Dinge. Laut Städing könnten auch andere Kiefernwälder ökologisch aufgewertet oder weitere Nistkästen für Vögel und Fledermäuse montiert werden. Als Ersatz für ein Heidebiotop könnten zudem das Pestruper Gräberfeld und die Rutewiesen an den Ahlhorner Fischteichen erweitert werden.

In enger Abstimmung

Auch aus dem Wildeshauser Stadthaus kommt die Bestätigung, dass sich derzeit einiges bei dem geplanten Gewerbepark Wildeshausen-West tut. Details werden aber auch hier nicht verraten. Stadtsprecher Hans Ufferfilge erklärt auf Nachfrage nur so viel: „Nach wie vor laufen die Vorbereitungen für eine gezieltere Nachweisung und Darstellung der notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die erneute Beantragung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes.“ Die Stadt sei hier in enger Abstimmung sowohl mit dem Investor als auch mit dem Landkreis Oldenburg.

Bezüglich des Bebauungsplans weist Ufferfilge darauf hin, dass zunächst der Aufstellungsbeschluss für diesen Bereich beschlossen worden ist. „Das Verfahren wird dann fortgesetzt, wenn die vorstehenden Fragestellungen final abgestimmt sind und der Investor grünes Licht gibt“, sagt der Stadtsprecher. Alle Beteiligten am Verfahren sind laut Ufferfilge „weiterhin sehr bemüht, zeitnahe Lösungen herbeizuführen“.

Auf dem rund 26 Hektar großen Areal an der Anschlussstelle Wildeshausen-West der Autobahn 1 will die Stuttgarter Nanz-Gruppe einen Autohof samt Hotel und Wasserstofftankstelle errichten. Weitere Industrie- und Gewerbeflächen sollen Wildeshauser Unternehmen angeboten werden, die ihren Firmensitz innerhalb der Stadtgemeinde verlagern und erweitern wollen. Wie der beauftragte Projektentwickler aus Stuhr in einer Sitzung des Finanzausschusses im Frühjahr 2020 berichtete, will die Stuttgarter Gruppe 18 Millionen Euro in den Autohof mit Tankstelle, Shop, E-Ladesäulen, Hotel mit 76 Zimmern, Gastronomie, Tagungsmöglichkeiten und gesicherten Lastwagen-Stellplätzen investieren und als Eigentum behalten.

Die Nanz-Gruppe verspricht sich von ihrem Konzept einen Erfolg. „Es geht uns nicht nur um den Autohof, es geht um das gesamte Gebiet. Das wollen wir gemeinsam mit der Stadt Wildeshausen entwickeln“, betonte Peter Hilken im Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Bei den Anwohnern des künftigen Gewerbeparks stößt das Projekt allerdings auf erheblichen Widerstand. Sie haben bereits eine Interessengemeinschaft gegen das Industriegebiet gegründet und hatten schon einmal allein 36 Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans eingereicht. Zudem kündigten sie rechtliche Schritte gegen die Bauleitplanungen an.