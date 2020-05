An diesem Sonnabend, 23. Mai, wird der Aldi-Markt an der Syker Straße zum voerst letzten Mal seine Türen öffnen. An dem Standort wird eine komplett neue Filiale gebaut, größer, moderner, mit „mehr frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“, wie das Unternehmen mitteilt, 1200 statt nur 800 Quadratmeter groß. „Dazu werden wir den bisherigen Markt ab dem 2. Juni abreißen. Die Fertigstellung und Neueröffnung planen wir für den November dieses Jahres“, erklärt Axel vom Schemm, Manager External Communications bei Aldi-Nord. An der Stelle sieht übrigens auch das Einzelhandelskonzept der Stadt eine Standortstärkung vor, damit Kunden auf möglichst kurzen Wegen einkaufen können. „Wir verzichten im neuen Markt komplett auf fossile Energieträger. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach versorgt künftig die neue Filiale mit Strom. Mit der Abwärme aus der Kühlanlage speisen wir die Fußbodenheizung“, erklärt vom Schemm. Als nächstes ist geplant, die Filiale an der Annenheider Straße zu modernisieren, bis Ende des Jahres könnte es einen entsprechenden Bebauungsplan geben, hofft das Unternehmen. Dann soll der Aldi an der Wildeshauser Straße modernisiert werden.