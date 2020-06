Der Boden wird neu verlegt, die Technik erneuert. Die Stadtkirche erstrahlt bald wieder im neuen alten Glanz. (INGO MÖLLERS)

Seit Jahresbeginn ist die Stadtkirche für eine umfassende Sanierung geschlossen. Es ist die erste große Sanierung seit dem Umbau von 1967, als im Stil der damaligen Zeit mit großer Radikalität eine ganz neue, relativ nüchtern erscheinende Umgestaltung des Innenraums der im Jahr 1789 fertiggestellten Kirche vollendet wurde. „Die Nüchternheit des Kircheninnenraums hat schon damals nicht jedem gefallen, weshalb anschließend wieder ältere Elemente Einzug fanden und am Ende ein buntes Sammelsurium verschiedener Stile die Kirche schmückte“, sagt Pfarrer Thomas Meyer.

Ein Vierteljahr nach Beginn der Bauarbeiten zeigt ein Besuch auf der Baustelle, das wirklich umfassend gearbeitet wird. Der Fußboden aus Wesersandstein ist entfernt und lagert gestapelt im rechten Teil des Kirchenschiffs. Die Zwischenwand am Ende des Chorraums ist ebenso entfernt wie die Windfänge an den seitlichen Eingängen: „Wir haben die Oberlichter über den Türen wieder freigelegt, das wird die Kirche in Zukunft viel heller erscheinen lassen“, sagt Architekt Ejnar Tonndorf. Der Fußboden hatte sich in den letzten Jahren gelockert und wäre wohl bald kaputt gegangen, nun wird er gereinigt und wieder neu verlegt. „Wir wollen den Stil der 60er-Jahre wieder stärker herausstreichen, das luftig-helle, freundliche“, berichtet Tonndorf. Und man kann langsam erahnen, dass dem tatsächlich so sein wird.

Neben der der Bausubstanz wird auch die komplette Technik überholt: „Alle Leitungen, die Beleuchtung und die Tonanlage sind aus den 60er-Jahren, in letzter Zeit hatten wir häufiger mit Ausfällen zu kämpfen, das wird sich nun glücklicherweise ändern“, sagt Meyer. Die Suche nach einer modernen Beleuchtungstechnik im Stil der alten hatte länger gedauert, aber man habe nun etwas Passendes gefunden. So wird weitestgehend LED-Technik in den Leuchtkörpern verbaut und auch auf die besonderen Ansprüche der Kulturveranstaltungen, die aufgrund der hervorragenden Akustik häufig in der Stadtkirche stattfinden, wird Rücksicht genommen und entsprechende Bühnentechnik verbaut.

Optisch werden nach Ende der Bauarbeiten besonders drei Maßnahmen auffallen. Zum einen wird die Dreifaltigkeitssteele, die heute noch hinter dem Altar steht, ins Kirchenschiff versetzt. „Wir wollten, dass die ohnehin in alle Richtungen gestaltete Figur komplett sichtbar wird“, sagt Tonndorf. In Absprache mit dem Bildhauer Karl-Henning Seemann, der die Figur in den 60ern schuf, wurde ein neuer Platz gefunden, nämlich links, knapp vor der Brüstung der Empore, eine Begegnung auf Augenhöhe wird so möglich. Und der Chorraum wird flexibler nutzbar. Außerdem wird eine neue Zwischenwand vor den Kopf des Chors gesetzt, diese soll nicht deckenhoch werden und den Chor dadurch luftiger erscheinen lassen. Über die Gestaltung dieser Wand wollten weder Tonndorf noch Meyer etwas verraten. Ob es eine zur Architektur passende Wand im Sinne Mies van der Rohes wird, bleibt also offen. Die dritte große Veränderung wird die Reduktion der Kirchenbänke sein. „Wir werden nur noch acht Reihen Bänke aufstellen, damit die Gemeinde enger zusammenrückt“, sagt Meyer, der auch nicht verheimlicht, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher seit Jahrzehnten rückläufig ist.

Durch den Verzicht auf den hinteren Teil der Bänke entsteht eine große freie Fläche, die verschieden genutzt werden könnte. „Wir machen uns bereits einige Gedanken, wie man die Fläche zukünftig nutzen kann“, weiß Meyer zu berichten. Denn Kirchen waren durch ihre oft hallenartige Architektur schon immer Orte, die nicht bloß dem Gottesdienst dienten. So macht auch Sinn, dass die Kanzel, die einst in eine kleine Ecke gedrängt und fern des Altars montiert war, zukünftig durch eine Art mobiles Rednerpult ersetzt wird. „Die optische Gestaltung wird allerdings übernommen, denn die passt hervorragend zum wellenartigen Dach der Kirche“, sagt Tonndorf.

Und während das Kirchenschiff nun langsam wird und am 31. Oktober, dem Reformationstag, wiedereröffnet werden soll, schlummert im Keller der Kirche seit Jahren ein Problem, dass möglicherweise bald ebenfalls auf eine Lösung zusteuert: Die Sanierung der Grafengruft. Nachdem Stadt und Oldenburgische Landeskirche einen jahrelangen Streit über die Finanzierung ausgefochten hatten, herrscht nun Einigkeit: Beide Parteien geben jeweils 80 000 Euro. Die Kirche finanziert ihren Teil gemeinsam mit einer Stiftung. „Wir warten nur noch auf die Zusage“, so Meyer.