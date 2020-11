Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. (Nonstop News)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrbahn in Richtung Osnabrück wegen eines umgekippten, mit Tiefkühlfisch beladenen Lastwagens für einige Stunden voll gesperrt. Nach Angaben der Beamten war das Fahrzeug gegen 13.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der Sattelzug auf die Beifahrerseite kippte und mittig auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und musste vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Durch den Verkehrsunfall entstanden Sachschäden an der Berme, der Mittelschutzplanke sowie am Sattelzug. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens schätzen die Polizeibeamten auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn voll gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.