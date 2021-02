Das Feuer im Bahnhofsgebäude war in der Nacht zum 14. Oktober der größte Brandeinsatz, den die Ganderkeseer Feuerwehren 2020 zu bewältigen hatten. (INGO MöLLERS)

Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens hat auch bei den Ganderkeseer Feuerwehren die Covid-19-Pandemie ihre Spuren hinterlassen und vor neue Herausforderungen gestellt. „Eine Feuerwehr, wie wir sie kannten, musste von jetzt auf gleich umorganisiert werden, um das Ziel im Auge zu halten, auf jeden Fall einsatzbereit zu bleiben“, analysiert Gemeindebrandmeister Bernd Lembke in seinem Jahresbericht. Sein besonderer Dank gilt deshalb allen Kameraden in den Einsatzabteilungen der sechs Ortsfeuerwehren, die sich trotz absoluter Kontaktverbote im privaten Bereich für die Allgemeinheit und die Abarbeitung der Einsätze entschieden haben: „Das ist alles andere als selbstverständlich und zollt meinen größten Respekt.“

Bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben kam den Feuerwehren die Tatsache zugute, dass 2020 mit insgesamt 185 Alarmierungen ein vergleichsweise einsatzarmes Jahr war. So seien es in den vergangenen Jahren immer über 200 Einsätze zu erledigen gewesen, 2017 aufgrund zweier Stürme sogar 325. Am wenigsten waren die Ortswehren 2016 beschäftigt, als nur 167 Alarme abzuarbeiten waren. Bei 30 Einsätzen rückten mehrere Ortswehren gleichzeitig aus, 17-mal waren Feuerwehren der Gemeinde Ganderkesee außerhalb der Gemeindegrenzen im Einsatz.

Der größte Brandeinsatz war das Feuer im ehemaligen Bahnhofsgebäude am 14. Oktober, bei dem fünf der sechs Ortswehren sowie die Berufsfeuerwehr Delmenhorst vor Ort waren. Ansonsten teilten sich die Alarme auf in 47 Brände, 77 Hilfeleistungen, zwölf Brandsicherheitswachen, 46 blinde Alarme und drei sonstige Einsätze. 36 der 46 blinden Alarme gingen auf das Konto fehlerhaft oder fahrlässig auslösender Brandmeldeanlagen und privater Rauchmelder.

20 der 77 Hilfeleistungseinsätze waren wetterbedingte Einsätze nach Sturmlagen. Weiterhin wurden die Feuerwehren zu acht – teils schweren – Verkehrsunfällen oder Bahnunfällen hinzugerufen. Bei fünf Einsätzen ging es um Gefahrstoffe oder den Schutz der Umwelt beim Auslaufen von Kraftstoff und Öl, 25-mal mussten Menschen oder Tiere aus einer misslichen Lage befreit oder der Rettungsdienst unterstützt werden. Mit 105 Einsätzen war die Ortswehr Ganderkesee erneut am häufigsten gefordert, es folgen die Ortswehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor mit je 40 Alarmierungen.

Trotz der schwierigen Situation ist es bemerkenswert, dass die Zahl der aktiven Mitglieder sogar leicht angestiegen ist – von 353 auf 364 Kameraden. 55 aktive Frauen bedeuten einen Anteil von 15 Prozent. Die Mitgliederzahlen beim Feuerwehrnachwuchs sanken dagegen von 108 auf 97. „Kinder und Jugendliche der Kinder- und Jugendfeuerwehren, der Musikzug und die Senioren durften sich von einem auf den anderen Tag nicht mehr persönlich treffen“, sieht Lembke auch dafür einen Grund in der Pandemie. Auch die vielen Veranstaltungen, die unerlässlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Gewinnung von Nachwuchs seien, hätten ausfallen müssen – so etwa das Zeltlager der Jugendfeuerwehren, die Wettbewerbe und Ausflüge, der Gemeindefeuerwehrtag, das Weihnachtskonzert sowie Ehrungen und Weihnachtsfeiern.

Auch die Aus-und Weiterbildung habe aufgrund der Corona-Pandemie stark gelitten. So habe das Programm im März eingestellt werden müssen und konnte nur teilweise und reduziert wieder aufgenommen werden. Dies habe enorme Auswirkungen auf den Lehrgangsbedarf, der sich nun aufgestaut habe. Auch die Grundausbildung, die sogenannte Truppmann-Ausbildung Teil I, musste aufgrund des ersten Lockdown abgebrochen werden. „Gerade in diesem Bereich ist es wichtig, neue Mitglieder auszubilden, damit sie nicht wieder abwandern“, betont der Gemeindebrandmeister. Zwar hätten die aktiven Mitglieder im vergangenen Jahr 61 Lehrgänge oder Fortbildungen besucht. „Dies ist aber nur ein Bruchteil dessen, was sonst in normalen Jahren durchgeführt wird“, erklärt Lembke.

Die sechs Ortsfeuerwehren verfügten am 1. Januar 2021 über insgesamt 87 einsatztaugliche Atemschutzgeräteträger. Die geringe Anzahl sei allerdings ein wenig irreführend, da eine Ortsfeuerwehr keine Unterweisung durchgeführt habe, die ebenfalls zu den Bestandteilen der Tauglichkeit gehört. Insgesamt mussten im vergangenen Jahr 166 Kameraden bei Feuerwehreinsätzen unter Atemschutz eingesetzt werden. 162 Einsatzkräfte hätten bei Übungen Atemschutzgeräte getragen, allerdings habe auch die jährliche Gemeindeatemschutzübung aufgrund der Einschränkungen nicht stattfinden können. Bei den Führungskräften der Ortsfeuerwehren gab es im Jahr 2020 zwei Veränderungen: Zum 1. Juli übernahm Michel Lampe die Funktion des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Havekost-Hengsterholz von Klaus Mühlenfeld, neuer Stellvertreter wurde Gerold Fitzgibbon. Dem Gemeindekommando gehören aktuell 19 Führungskräfte und Funktionsträger aus den Ortswehren an.

Zur Sache

Sechs Ortswehren

Der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee gehören die Ortswehren in Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok-Schönemoor, Falkenburg, Havekost-Hengsterholz und Bergedorf an. Insgesamt verfügen sie über 645 Mitglieder, davon 364 Mitglieder in der Einsatzabteilung. 134 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren (inklusive Musikzug).