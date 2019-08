Informierten und ließen sich informieren (von links): Jens Bringmann (Projektleiter), Jürgen Wachendorf (Planung), Hans-Hermann Lehmkuhl (Bürgermeister Prinzhöfte) und Herwig Wöbse (Samtgemeindebürgermeister Harpstedt). (INGO MOELLERS)

In der Gemeinde Prinzhöfte am Ortsrand von Simmershausen soll nach Plänen des regionalen Netzbetreibers Avacon ein neues 110-/20-Kilovolt-Umspannwerk entstehen. Damit will der Energieversorger die Stromversorgung auch in Zukunft sicherstellen und eine Basis schaffen, um weitere dezentrale Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen in der Region anzuschließen. Am Dienstag haben vier Mitarbeiter des Unternehmens gut 20 Zuhörern in der Schützenhalle in Horstedt über das Bauprojekt und die Konsequenzen informiert. Insgesamt investiert der Netzbetrieber elf Millionen Euro in den Bau und Anschluss des neuen Umspannwerks.

Bauarbeiten bis Mai 2020

Am Ende der Straße Stolzbruch und unmittelbar zwischen der Bundesautobahn 1 und der bestehenden 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung liegt das knapp 7000 Quadratmeter große Baugelände, auf dem das Umspannwerk zwischen November und Mai 2020 entstehen soll. Ein Zeitraum, der einen der Zuhörer misstrauisch werden ließ: „Es gibt in dieser Gegend nachweislich geschützte Vögel, weswegen dort im zweiten Quartal nicht gebaut werden darf, weil dann Nistzeit ist.“ Jens Bringmann, der bei der Avacon für Bau und Betrieb zuständig ist, versicherte: „Man darf keine Bäume fällen. Aber das haben wir ja nicht vor, und Bauen ist durchaus erlaubt.“ Sein Kollege, der Kommunalreferent Hermann Karnebogen, ergänzte: „Wenn doch noch Auflagen kommen, werden wir uns daran halten.“ Jürgen Wachendorf, der bei der Avacon für Planung und Bau der Verteilnetze in Nienburg, Burgwedel und Syke zuständig ist, bestätigte, dass der Landkreis naturschutzrechtliche Belange untersucht habe.

Schließlich wolle das Unternehmen den Umweltschutz im Blick halten. Denn das neue Umspannwerk soll nicht nur die Stromversorgung sicherstellen, sondern auch den Anschluss an regenerative Energien voraussetzen, erläuterte Projektleiter Bringmann.

Das neue Umspannwerk wird in Prinzhöfte an die vorhandene Hochspannungsleitung von Wildeshausen nach Ganderkesee angeschlossen. „In der ersten Jahreshälfte 2020 werden wir vom Umspannwerk bis zu den Autobahnparkplätzen und bis nach Hölscherholz Kabel verlegen“, erläuterte Wachendorf. „In der zweiten Jahreshälfte verlegen wir ab den Autobahnparkplätzen weitere fünf bis sechs Kilometer Kabel in Richtung Wohlde. Ab 2021 folgen ab den Parkplätzen weitere Kabel bis nach Stiftenhöfte und bis Klein Henstedt.“ Dazu ließ er ein dreifaches Kabel herumgeben, wovon jedes einzelne Kabel einen Durchmesser von drei Zentimetern aufwies – zuzüglich Ummantelung. „Um das neue Umspannwerk optimal in das Stromnetz einzubinden, sind weitere Baumaßnahmen im Mittelspannungsstromnetz nötig“, fügte der zuständige Mittelspannungsnetzplaner Wachendorf hinzu. Von Prinzhöfte aus werde sein Unternehmen also verschiedene Mittelspannungserdkabel im vorhandenen Versorgungsnetz neu verlegen. Diese Baumaßnahmen sollen auch in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen.

„Wie tief werden die Kabel unter der Erde liegen?“, wollte einer der Zuhörer wissen. „70 Zentimeter tief, sie sind also 60 Zentimeter überdeckt“, antwortete Wachendorf. „Der Graben, in dem das Kabel im Boden liegt, ist 30 Zentimeter breit, über dem Kabel liegt ein Kabelwarnband, damit jemand, der mit seinem Spaten dort gräbt, sofort merkt, dass dort etwas liegt.“ Karnebogen wies noch darauf hin, dass dieser Graben auch für Breitband genutzt werden könne. Dafür müssten nur die entsprechenden Unternehmen zustimmen.

Die neue Hochspannungsanlage soll zwei baugleiche 110-Kilovolt-Leitungsfelder und zwei 110-/20-Kilovolt-Transformatoren umfassen. Außerdem entsteht auf dem Gelände ein neues Betriebsgebäude mit einer 20-Kilovolt-Mittelspannungsschaltanlage. Alexandre Silva Ceo, der das Umspannwerk plant und baut, veranschaulichte das mit Beispielbildern während einer Powerpoint-Präsentation. Einer der Zuhörer wollte wissen, wie hoch die Anlage wird. Ceo zeigte auf dem Bild auf die Metallgerüste auf der einen Seite des Geländes und erläuterte: „Das sind unsere Portale. Sie bilden mit zehn Metern Höhe den höchsten Punkt des Umspannwerks.“