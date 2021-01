Gerold Runge (v.l.) und Herbert Sudau haben gegen ihre Bescheide zur Straßenreinigungsgebühr Widersprüche eingelegt. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. „Der neue Gebührenmaßstab wirkt sich für den größten Teil der Gebührenpflichtigen günstiger aus“, erklärte Rathaussprecher Timo Frers auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER. Einschlägige Gerichtsurteile über Satzungen anderer Kommunen hätten auch für Delmenhorst eine Neufassung der Straßenreinigungssatzung notwendig gemacht. Die Richter sahen in der Berechnung nach Frontmetern eine Ungleichbehandlung der Gebührenzahler. Nun soll anhand eines Flächenmaßstabes für Gerechtigkeit gesorgt werden: Der Politik waren Modellrechnungen vorgestellt worden, danach schien der sogenannte Quadratwurzelmaßstab die Verteilung der Gebühren am besten abzubilden. Die vom Rathaus vorgestellten Zahlen ließen tatsächlich vermuten, dass es nur zu geringen Veränderungen für die Gebührenzahler komme.

Im Stadtrat formulierte SPD-Fraktionschef Alexander Mittag noch einmal Vorbehalte und formulierte Fragen an die Verwaltung. Er wollte wissen, wie sich die Kosten für extrem große Grundstücke wie beispielsweise landwirtschaftliche Flächen auswirken. Weil die Zeit für eine längere Behandlung dieser Frage knapp wurde, es drohte zum 31. Januar nicht mehr zu einer Beschlussfassung zu kommen, war Mittag schnell mit Antworten aus dem Rathaus zufrieden und erklärte sich mit der neuen Bemessungsgrundlage einverstanden. „Das ist die fairste Variante“, sagte er gegenüber der Redaktion. Skeptisch blieben Bewohner des ländlich geprägten Ortsteils Hasbergen. Gerold Runge fürchtete für sein etwa 8000 Quadratmeter großes Grundstück eine Mehrbelastung, er monierte, dass es keine Beratung der Satzung im Ortsrat Hasbergen gab.

Runge und auch sein Nachbar Herbert Sudau sehen sich nun in ihrer Kritik bestätigt: Im Fall Runge verteuert sich die Straßenreinigung von 73 auf 134 Euro, auch Sudau klagt und spricht in seinem Fall von einer Verdoppelung der Umlage. Die beiden Hasberger fühlen sich auch ungerecht eingestuft, weil sie als Anlieger der Hasberger Dorfstraße nicht erkennen können, dass die Stadt ausreichend berücksichtigt hat, dass die Straße auch dem Durchgangsverkehr dient, also die Allgemeinheit für die Reinigung verstärkt einbezogen werden müsse. Runge führt eine frühere Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg an. Danach müsse der Anteil der Stadt an der Gebühr in seinem Wohnbereich bei über 40 Prozent liegen, abgerechnet würde aber nur ein Anteil von 25 Prozent.

Zu schaffen macht es Runge auch, wenn er an künftige Kosten für den Winterdienst denken muss. Die vergangenen Winter seien milde verlaufen. Würde es einmal wieder richtig Schnee geben (das Gespräch mit den Anwohnern erfolgte am Donnerstag vor dem Wintereinbruch), könnte es für die ländlich gelegenen Flächen richtig teuer werden. Runge zweifelt den Anteil der Kosten für den Winterdienst in der aktuellen Kalkulation für die Straßenreinigung als viel zu niedrig an.

Runge führt in Bezug auf die von ihm verlangten Straßenreinigungsbeiträge auch ein, dass kein Unterschied gemacht werde, das sein Grundstück über bebaute und unbebaute Flächen verfüge. Für ein Viertel seiner Immobilie zahle er die Grundsteuer B, für den weitaus größeren Teil, einer Weidefläche, werde er mit dem ermäßigten Hebesatz A für landwirtschaftliche Flächen herangezogen. Bei der Straßenreinigungsgebühr werde für die etwa 8000 Quadratmeter große Fläche nicht unterschieden. Auch Sudau ärgert sich, für seine Weidefläche könne er eine geringe Pacht einnehmen, die aber vollständig für die Straßenreinigungsgebühr draufginge. Da stünden sich wohl diejenigen Grundeigentümer besser, die für ihre Liegenschaft Einnahmen aus Mieten für Wohnraum erzielen.

Im Landkreis Oldenburg werde die Straßenreinigung aus den Grundsteuern finanziert, wendet Runge ein. Wohl weil im ländlich geprägten Bereich Eigentümern größerer, bäuerlicher Flächen eine größere Sensibilität entgegengebracht werde. Runge und Sudau fühlen sich in Hasbergen gegenüber den urbanen Stadtteilen ungerecht behandelt. „Und das konnte man schon im Vorfeld erkennen“, sagt Runge. In seinen Augen hätte die Verabschiedung der Satzung erst nach sorgfältiger Beratung erfolgen sollen. Dass die Stadt aufgrund einer dann nicht rechtskräftigen Satzung auf die Einziehung von Straßenreinigungsgebühren hätte verzichten müssen, ist für ihn nicht stichhaltig. Auch Herbert Sudau lässt nicht locker. Neben ihren individuellen Anfechtungen gegen die Gebührenbescheide setzen beide darauf, dass es doch noch zu einer Beratung im Ortsrat Hasbergen kommen wird. Dort werde der Versuch unternommen, eine Neuverhandlung der Berechnung für die Straßenreinigungskosten zu erreichen.

Dem Vorwurf unzureichender Informationen tritt Stadtsprecher Frers entgegen: „Vor dem Hintergrund der Umstellung auf einen neuen Gebührenmaßstab halten sich die Rückfragen in einem sehr überschaubaren Rahmen.“ Und: In einem Schreiben würden Bürgern die Hintergründe ausführlich erläutert.