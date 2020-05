Vor 25 Jahren sorgte der Tagesuafenthalt für Wohnungslose für politischen Wirbel, da die Stelle des Kochs gestrichen werden sollte. (Ingo Möllers)

Für die Handwerksbetriebe in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg erhält der Umweltschutz als Wirtschaftsfaktor eine immer größer werdende Bedeutung. Nach Angaben der Handwerkskammer Oldenburg erzielen die Betriebe mittlerweile je nach Branche zwischen zehn und zwanzig Prozent ihres Umsatzes im Bereich Umweltschutz. Besonders hoch sei dieser Anteil im Holz- und Baugewerbe, Kraftfahrzeughandwerk sowie in den Bekleidungsbetrieben. Aber auch die Handwerksunternehmen selbst investierten laut Kammer zunehmend in den Umweltschutz, vor allem in Maßnahmen zur Energieeinsparung. (23. Mai 1995)



Die Stelle des Kochs im Delmenhorster Tagesaufenthalt für Obdachlose ist wegen ungesicherter Finanzierung in Gefahr. Das macht den Besuchern große Sorgen. Die Stadtkirche hat sich diese Sorgen zu eigen gemacht und einen Gottesdienst unter das Motto „Teil-haben statt Ab-speisen“ gestellt, an dem zahlreiche Bürger teilnahmen. Im Verlauf des Gottesdienstes erzählte Uwe Jecking, der Koch des Tagesaufenthaltes an der Willmsstraße, vom Leben eines Wohnungslosen. Jecking hatte selbst lange Zeit „auf der Platte“ gelebt, ehe er eine Wohnung und die Anstellung als Koch im Tagesaufenthalt fand. Seine Arbeit bedeute für ihn nicht nur gesichertes Einkommen, sondern auch ein besseres Selbstwertgefühl, das bei Obdachlosen in der Regel „ganz unten“ sei. „Als ich krank war, hat Uwe mir das Essen sogar nach Hause gebracht“, erzählte ein Gast des Tagesaufenthaltes. Nach dem Gottesdienst stand für die Besucher noch eine von Uwe Jecking gekochte Suppe bereit, die in der Stadtkirche ausgegeben wurde. Einstimmiges Urteil: „Der kocht wirklich ganz ausgezeichnet!“ (29. Mai 1995)



Der Kampf um den Erhalt der Postfiliale in Düsternort, die noch in diesem Jahr geschlossen werden soll, geht weiter. Mehr als 2600 Delmenhorster haben sich jetzt an einer Unterschriftensammlung zum Fortbestehen des Postamtes an der Düsternortstraße beteiligt. Die Liste ist von der Delmenhorster CDU-Landtagsabgeordneten Helga Stiller und der CDU-Ratsfrau Gerda Nolte im Postamt an der Mühlenstraße dem zuständigen Referatsleiter, Helmut Pawletta, und dem Leiter der Delmenhorster Post, Ulrich Brandt, übergeben worden. Nach Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor haben sich inzwischen auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Margitta Terborg und ihre Kollegin von der CDU, Eva-Maria Kohrs, für den Erhalt der Postfiliale eingesetzt. Und die Delmenhorster Jusos haben sogar vorgeschlagen, am Postamt Düsternort ein Kundenzählgerät installieren zu lassen, das die hohe Inanspruchnahme der Poststelle dokumentieren würde. (24./25./26. Mai 1995)



Wer mit dem Fahrrad in die Delmenhorster City fährt, kann künftig sein Zweirad an drei weiteren Stellen komfortabel abstellen: Die Stadt will am Marktplatz – hinter dem kleinen Obst- und Gemüseladen an der Delme – sowie am Stadtwall und in der Gartenstraße überdachte Fahrradparkanlagen einrichten. (23. Mai 1995)



Die Eltern der Mädchen und Jungen der Grundschule Hude-Süd machen sich Sorgen um die Schulwegsicherheit ihrer Kinder. Ulrike Fendler, die Vorsitzende des Schulelternrates, überreichte jetzt dem stellvertretenden Huder Gemeindedirektor Dirk Vorlauf eine Liste mit 153 Unterschriften und der schriftlichen Forderung an die Gemeinde, etwas für einen sicheren Schulweg zu unternehmen. Die Eltern haben auch gleich Brennpunkte aufgelistet wie Straßen ohne Rad- und Fußweg, sechs Kreuzungen sowie die Langenberger Straße und die Straße Hogelied, für die kein Tempo 50 gilt. (26. Mai 1995)



Auch die 17. Ganderkeseer Handball-Ortsmeisterschaft endete mit einer großen Sause in der Gaststätte Westermann. Insgesamt 70 Mannschaften mit weit über 500 Handballern nahmen an dem wie immer von Peter Terborg organisierten Turnier teil. Den Sieg in der Gruppe A und auch den Gesamtsieg holten sich die „Lumberjacks“ (Holzfäller), in den weiteren Gruppen siegten: Aber Hallo, Flower Power, Luci und die Schokoprinzen, Himmelsstürmer, Bacardi Power, Rolf und seine Freunde, Red Socks, Beach Boys, Atlasgreifer, Aber bitte nicht bohren sowie die Schimmelreiter. (29. Mai 1995)



Die Mitglieder der Delmenhorster Stadtverwaltung haben im vergangenen Jahr 1042 Dienstreisen unternommen, wie aus einer Übersicht für die Stadtratssitzung hervorgeht. Knapp ein Drittel davon erfolgte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 529 Dienstreisen wurden mit Privatwagen unternommen, dabei ging es in 385 Fällen um Fahrten zu Orten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur unter großem Zeitaufwand zu erreichen gewesen wären. 103 Mal haben mehrere Bedienstete eine Fahrgemeinschaft gebildet, sodass die Fahrtkosten geringer waren als bei der Benutzung von Bus oder Bahn. 209 Dienstreisen erfolgten mit dem städtischen Dienstwagen. (24./25. Mai 1995)



