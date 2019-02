Für den Umzug haben sich in diesem Jahr 108 Gruppen mit etwa 3400 Teilnehmern angemeldet. (INGO MOELLERS)

Bis zur letzten Minute sind die Umzugsgruppen fieberhaft damit beschäftigt, in Scheunen und Lagerhallen die Festwagen und Kostüme für den großen Auftritt beim Fasching um den Ring in Form zu bringen. Wenn sich der große Festumzug am Sonnabend, 2. März, um 14 Uhr in Bewegung setzt, läuft das für die beiden Umzugsleiter Ronalt Bachmann und Andreas Vieluf im Großen und Ganzen nach einer über viele Jahre bewährten Routine ab.

In diesem Jahr haben sich bislang 108 Gruppen mit etwa 3400 Teilnehmern für den Umzug angemeldet. „Das sind mehr Gruppen als im Vorjahr, aber etwas weniger Teilnehmer“, erklärt Vieluf. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge werden zehn Gruppen mitmachen, die erstmals beim Fasching um den Ring dabei sind. „Insbesondere aus dem Bremer Raum verzeichnen wir auch in diesem Jahr wieder viel Zulauf“, sagt der Umzugs-Chef. Seine Vermutung: „Da macht sich die Werbung, die wir im vergangenen Jahr beim Freimarkts-Umzug gestartet haben, deutlich bemerkbar.“

Die beiden Umzugsleiter rechnen erneut mit rund drei Dutzend großen Festwagen. Die teilnehmerstärkste Gruppe ist der Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege mit 142 Närrinnen und Narren. Aber auch die Landjugend Sandersfeld (127), die Adelheider (112), die Landjugenden aus Dötlingen und Hatten (108), die sich diesmal zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, sowie die Faschingsfreunde Bergedorf (104) laufen mit mehr als 100 Teilnehmern beim Umzug auf. Wenn die Gruppen ihre Festwagen bauen, dann können sie aber keineswegs einfach ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, das „Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen“ zu beachten. Dort sind nämlich nicht nur die Zulassungsvoraussetzungen geregelt, sondern auch, welche Aspekte die Gruppe hinsichtlich Bremsen, Achslasten, Geschwindigkeit, Räder und Reifen oder Anhängerkupplungen beachten müssen. Bevor er auf die Umzugsstrecke darf, wird sowieso jeder Festwagen hinsichtlich seiner Verkehrssicherheit von einem TÜV-Sachverständigen abgenommen.

„Wir stellen fest, dass die Fahrzeuge immer länger werden“, erklärt Vieluf. Direkt aneinandergereiht bringt es allein die Gesamtzahl der Zugfahrzeuge und Wagen auf eine Länge von mehr als 700 Metern. „Im vergangenen Jahr hatten wir noch 50 Meter weniger, sonst waren wir immer unter 600 Metern“, beschreibt der Umzugs-Chef die Lage. Ein Grund dafür sei die Entwicklung der Mottowagen. „Gruppen, die bislang mit einem Bollerwagen teilgenommen haben, kommen jetzt vielleicht schon mit einem Rasenmähertraktor, das macht dann immer gleich fünf Meter mehr.“ Insgesamt erwarten die Organisatoren 15 Gruppen mit Mottowagen, wobei der Interpretationsspielraum in dieser Wertungsklasse ja auch einigermaßen groß ist: eben vom Bollerwagen bis zum veritablen Festwagen, auf dem sich eben nur keine Aktiven befinden.

Darüber hinaus erwarten die Organisatoren wieder neun Musik- und Spielmannszüge: Der Spielmannszug Hahn-Nethen ist schon seit 1994 Dauergast beim Umzug um den Ring und wird den närrischen Lindwurm auch in diesem Jahr eröffnen. Hinzu kommen unter anderem die Beat- & Brassband des Wildeshauser Spielmannszuges, Ensembles aus Visbek, Elsfleth, Adelheide und Natenstedt sowie natürlich die Lokalmatadoren vom Spielmannszug Ganderkesee, dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr oder dem „Zusammengewürfelten Haufen“. Auf der anderen Seite der Skala haben sich auch wieder 33 reine Fußgruppen angemeldet.

Der Festplatz öffnet am Faschingssonnabend um 12 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr und am Montag um 15 Uhr. An der Raiffeisenstraße sind auch in diesem Jahr wieder die bewährten Schausteller vertreten, die dem Ganderkeseer Fasching teilweise seit Jahrzehnten die Treue halten. „Für die Betreiber der Buden und Karussells sind die ,drei tollen Tage’ traditionell die erste Gelegenheit, dass nach dem Winter wieder mal frisches Geld in die Kasse kommt“, schildert Marktmeister Holger Lüdeke die Gemütslage der Schausteller.