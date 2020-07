Einen Toyota, der an der Straße Am Hang in Dünsen abgestellt war, haben unbekannte Täter am Montag gegen Mitternacht aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie der Polizei zufolge eine Tasche mit diversem Inhalt. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.