Symbolbild (Björn Hake)

Zu einem Diebstahl aus einem Schmuckgeschäft in der Wildeshauser Innenstadt ist es am Sonnabendvormittag gekommen. Wie die Polizei berichtete, entnahm ein bislang noch unbekannter Täter gegen 11.40 Uhr in einem unbeobachteten Moment Schmuck aus einer Vitrine und entfernte sich dann zügig aus dem Geschäft. Zeugen konnten beobachten, wie der Mann in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er habe ein südosteuropäisches Aussehen und sei etwa 1,70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blau-weiß-rote Trainingsjacke, eine helle Jeans sowie weiße Turnschuhe. Zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zum flüchtigen Täter geben können, sich bei der Inspektion Wildeshausen unter Telefon 0 44 31 / 9 94 10 zu melden.