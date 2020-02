Wie die Delmenhorster Feuerwehr mutmaßte, ist das Öl über den Einlauf eines Kanalrohres in den Fluss gekommen. (INGO MÖLLERS)

Weil Öl in die Delme gelangt ist und das Gewässer verunreinigt hat, war die Delmenhorster Feuerwehr am Montag in Hasbergen nahe der Museumsmühle im Einsatz, um die Ausbreitung des Öls zu verhindern. Das Öl ist vermutlich über den Einlauf eines Kanalrohres im oberen Bereich Höhe Donneresch in den Fluss gelangt, vermutet die Feuerwehr.

In Vereinbarung mit der Wasserwirtschaft Delmenhorst legten die Einsatzkräfte zwei Ölsperren an, eine auf dem Gewässer in Höhe des Mühlenkamps und eine im Bereich des Zulaufs. Außerdem nahmen die Einsatzkräfte Gewässerproben, die dabei helfen sollen, den Verursacher zu finden.

Denn dieser, berichtete die Polizei Delmenhorst, ist bislang unbekannt. „Wie das passiert ist, können wir aktuell nicht sagen. Das wird gerade untersucht“, erklärte die Polizei auf Nachfrage. Weiter hieß es, dass dem Verursacher ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung droht.