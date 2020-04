Im Sommer soll endlich eine Entscheidung fallen. Das ist das Ziel der Delmenhorster Ratspolitik. (INGO MÖLLERS)

Sommer. Das Stichdatum steht. "Wir wollen die weitere Hertie-Entwicklung spätestens im Sommer ins Rollen bringt", sagt Bettina Oestermann, Vorsitzende der größten Fraktion im Rat, SPD & Partner. Um aber eine Grundlage für diese Entscheidung zu haben, hat ihre Fraktion einen recht umfangreichen Fragenkatalog an die Verwaltung geschickt. Wenn diese Antworten vorliegen, soll eine Handlungsoption stehen, der sich dann möglichst Politiker aller Fraktionen anschließen können, um ein starkes Signal zu senden. Das dürfte vor allem mit Blick auf das Wahljahr 2021 auch wichtig für die Politik sein, die schon zur jüngsten Kommunalwahl 2016 parteiübergreifend verkündet hatte, dass die Innenstadt und im Speziellen Hertie ganz oben auf der Prioritätenliste steht.

Diese politische Lage lässt sich vielleicht am besten mit einer Phrase umschreiben: mal wieder. Zuletzt lagen im vergangenen Jahr fünf Handlungsoptionen auf dem Tisch, von denen die Politik gern drei vertiefend verfolgen wollte. Im November im Rat bremste die Politik das Verfahren dann selbst wieder ein bisschen ab und nahm den Punkt Hertie von der Tagesordnung. Übrigens auf Antrag von SPD-Ratsfrau Margret Hantke. Was aber ja für die Verwaltung kein Hindernis gewesen wäre, sich weiterhin im Hintergrund zu kümmern. Noch beim Stadtempfang am 13. Dezember berichtete Oberbürgermeister Axel Jahnz, dass die Akte Hertie bei der N-Bank, der Förderbank des Landes Niedersachsen, noch vor Weihnachten einmal mehr geprüft werden soll. Was dabei genau herauskam, ist weiterhin Verschlusssache. Nur so viel sickerte durch: Auf viel Geld aus Hannover kann Delmenhorst bei seinen weiteren Hertie-Plänen aktuell nicht hoffen.

"Aber seit Dezember ist da das Schweigen im Walde", sagt Bettina Oetsermann. Auch deswegen hat ihre Fraktion all diese Fragen gestellt, um den Prozess überhaupt wieder in Gang zu bringen. Die Fragen sind nicht wirklich neu, detailscharf wurden sie von der Verwaltung und vom Investor bislang aber noch nicht beantwortet. Unter anderem will SPD & Partner wissen, wie hoch der aktuelle Verkehrswert der Hertie-Ruine ist. Im politischen Raum schwebt eine unbestätigte Zahl: 1,9 Millionen Euro, sie soll in einem städtischen Schreiben aus dem Dezember aufgetaucht sein. "Aber das Verkehrswertgutachten, dass der Politik im Oktober vorliegen sollte, haben wir nie bekommen", sagt Bettina Oestermann. Der Hintergedanke ist dabei: Sollte das Haus erschwinglich sein, könnte sich die Politik gut vorstellen, Uhde das ehemalige Kaufhaus abzukaufen und die komplette Neugestaltung in städtische Hand zu legen.

Das ist übrigens ein Szenario, das die Verwaltung selbst vor einem Jahr hypothetisch einmal durchgespielt hat. Damals lautete ihr Urteil: „Diese Variante bedeutet allerdings einen erheblichen Aufwand, der im Fachdienst 51 zu leisten wäre. Dies hätte eine weitere womöglich jahrelange Verzögerung der Entwicklung des Hertie-Kaufhauses zur Folge.“ Die eher schlecht versteckte Drohung, dass eine Entscheidung des Rates für diese Option nur weitere Verzögerungen bedeuten würde, schreckt anscheinend niemanden. Mittlerweile scheint es aus Sicht vieler Ratsmitglieder zu verlockend, dass erstens überhaupt etwas passiert und zweitens die Stadt vollkommen frei in der Entscheidung ist, was auf dem innerstädtischen Grundstück passiert. Investor Werner Uhde, der zuletzt mit mehreren Fraktionen im Gespräch über weitere Handlungsoptionen stand, könnte sich das auch vorstellen. Vorausgesetzt, der Preis, den die Stadt zahlt, stimmt.

Nicht nur die Politik peilt den Sommer als Tag der Entscheidung an. Auch Oberbürgermeister Axel Jahnz. Im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER sagte er Anfang März: „Ich bin mir sicher, dass sich Hertie lösen wird, ich denke sogar in Kürze. Aber wenn es die Firma Zech, die hinter der Deutschen Immobilien-Holding mit der Ersten Projektgesellschaft steht, an der Stelle nicht schafft, müssen wir uns etwas Neues überlegen.“

Einer, der sich an der Stelle auch etwas Neues vorstellen könnte, ist Murat Kalmis, Chef der Fraktion FDP/UAD. Er kann sich aktuell auch nicht mit dem Antrag von SPD & Partner anfreunden. "Wir müssen als Politik endlich Fakten schaffen, bis diese Fragen alle beantwortet sind, verlieren wir wieder wertvolle Zeit." Kalmis berichtet, dass Uhde bereits zu Gast in seiner Fraktion war. "Wir haben gefragt: Herr Uhde, was brauchen Sie jetzt?" Nach diesem Gespräch stehe fest: Hertie wiederzubeleben funktioniert nur, wenn Verwaltung, Politik und Investor nun eng zusammenarbeiten und die Stadt auch eigenes Geld in die Wiederbelebung steckt. "Der Stillstand bei Hertie ist verantwortungslos", sagt Kalmis. "Den Luxus, als Politik nur zuzuschauen, können wir uns nicht länger leisten. Es geht schließlich um unsere Innenstadt."