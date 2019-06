Heißt die Volkshochschule bald nach ihrem Gründer Wilhelm Schroers? Über eine mögliche Namensänderung konnten sich die Politiker bislang nicht einig werden. Das Thema soll nun im Verwaltungsausschuss und danach im Rat besprochen werden. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Wilhelm Schroers war nicht nur Gründer Volkshochschule (VHS) in Delmenhorst, sondern auch Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Um ihn entsprechend zu ehren, hat die Gruppe SPD und Partner nun einen Antrag gestellt, die VHS nach ihrem Gründer umzubenennen. Ein Vorhaben, das allerdings nicht bei allen Politikern auf Gegenliebe stieß, wie im jüngsten Bildungsausschuss deutlich wurde.

Insbesondere die Tatsache, dass die SPD vorab weder mit den Mitarbeitern der Volkshochschule noch mit dem Aufsichtsrat über die mögliche Namensänderung gesprochen hatte, sorgte bei den anderen Fraktionen für Verdruss. „Ich finde die Vorgehensweise unglücklich“, monierte etwa Murat Kalmis (FDP), der forderte, dass eine solche Entscheidung zunächst im Aufsichtsrat getroffen werden müsse. Antje Beilemann (SPD) erwiderte dagegen, dass die Zuständigkeit der Namensgebung nun einmal beim Rat liege.

Martin Westphal, Geschäftsführer der VHS, sagte dagegen, dass er es begrüßt, wenn die Volkshochschule Schroers Namen trage. „Es gibt nicht viele Volkshochschulen, die so einen außergewöhnlichen Gründer haben“, bemerkte er. Eine Namensänderung würde noch einmal eine besondere Verbundenheit mit Schroers zum Ausdruck bringen.

Kritisiert wurde in der Sitzung auch, dass eine solche Namensänderung nicht ganz kostenfrei über die Bühne gehen kann. „So eine Umbenennung kostet immer Geld“, monierte Frauke Wöhler von der CDU. Rund 10 000 Euro würden dadurch laut Westphal etwa an Kosten entstehen, weil das Logo überall entsprechend ausgetauscht werden müsste. Auch Lothar Mandalka von der AfD missbilligte die dadurch anfallenden Kosten. „Delmenhorst hat viele Probleme, das Kleinste ist der Name der VHS“, sagte er.

Frauke Wöhler schlug schließlich als Alternative vor, die Idee des ehemaligen VHS-Mitarbeiters Jürgen Schurig aus der Einwohnerfragestunde aufzugreifen. Dieser hatte vorgeschlagen, statt der Namensänderung lieber das Haus, in dem die VHS untergebracht ist, in Kulturhaus Wilhelm Schroers umzubenennen. „Das könnte eine ganze Menge Kosten sparen und würde dennoch die Verbindung zu Schroers herstellen“, sprach sich Wöhler dafür aus.

Einig wurden sich die Bildungspolitiker in der Sitzung über das Thema jedenfalls nicht mehr. Sie verwiesen die Beschlussvorlage ohne eine Entscheidung weiter an den Verwaltungsausschuss.