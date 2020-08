Zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je zwölf Euro verurteilte die Strafrichterin am Amtsgericht Wildeshausen am Montagmorgen eine 54-jährige Frau aus der Samtgemeinde Harpstedt. Die Frau hatte in ihrem Wohnhaus zwei Hunde und mehr als zehn Katzen gehalten und sich nicht ausreichend um die Tiere gekümmert.

Durch eine anonyme Anzeige war das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg auf die Tierhalterin aufmerksam geworden. Unter anderem sollte ein Hund dauerhaft in einem Schuppen eingesperrt sein. Beim ersten Besuch einer Mitarbeiterin des Veterinäramtes traf diese die Tierhalterin nicht an. „Laut Meldeauskunft war an der Adresse niemand gemeldet. Ich habe deshalb geschaut, ob eventuell Tiere zurückgelassen wurden“, sagte die Kreismitarbeiterin aus. Beim Blick durch die Fenster sah sie mehrere Katzen. Im Garten fand sie dann auch einen Schuppen, dessen Tür von außen mit Gegenständen zugestellt war. Sie öffnete die Tür und fand einen Jack-Russel-Mix. „Der Hund sah ganz gut aus, aber der Schuppen entsprach nicht einer tiergerechten Hundehaltung.“ Die Veterinärin hinterließ eine Nachricht für die Tierhalterin, damit diese sich meldete. Das geschah jedoch nicht.

Bei einer weiteren Kontrolle wurde die Frau schließlich angetroffen und die Tiere in Augenschein genommen. „Bei den Katzen hatten wir den Verdacht auf einen Parasitenbefall. Wir haben die Tierhalterin aufgefordert, dieses behandeln zu lassen und sich bei uns zu melden.“ Aber auch das geschah nicht. Die Angeklagte nahm keinen Kontakt zum Veterinäramt auf. Man habe deshalb immer wieder nach den Tieren gesehen, immer jedoch nur durch die Fenster des Hauses, weil niemand zu Hause war.

Nachdem es eine erneute Anzeige gegen die Harpstedterin gab, suchte die Mitarbeiterin erneut die Angeklagte auf. Diesmal öffnete der ehemalige Lebensgefährte der 54-Jährigen. Dabei stellte die Veterinärin fest, dass im Haus ein weiterer Hund, ein Bernhardiner-Mix, gehalten wurde. „Der Hund war in einem sehr schlechten Ernährungszustand“, beschrieb die Zeugin das Tier. Da sich der Hund aggressiv zeigte, blieb er zunächst in einem Raum des Hauses.

Die Katzen, derer sie habhaft werden konnte, wurden gegen Parasiten behandelt. „Zwei Katzen waren stark abgemagert, sie hatten kaum Unterhautfettgewebe, die Rippen waren fühlbar.“ Da sich die Tiere in einem bedenklichen Zustand befanden, nahm die Veterinärin sie mit und ließ sie in einer Tierarztpraxis untersuchen und behandeln.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden dann elf weitere Katzen und die beiden Hunde abgeholt. Der Bernhardiner-Mix wog damals noch 39,5 Kilogramm. Normal wären zwischen 55 und 80 Kilogramm gewesen. Als er im Tierheim gefüttert wurde, verbesserte sich der Zustand zusehends.

Der schlechte Zustand der Tiere war auch auf Fotos dokumentiert, die als Beweismittel vorlagen. Nach der Wegnahme der Tiere wurde vom Veterinäramt ein Tierhaltungsverbot gegen die Angeklagte ausgesprochen.

Die 54-Jährige wies den Großteil der Anschuldigungen zurück. Lediglich bei den beiden Katzen räumte sie ein, das eine von ihr verabreichte Wurmkur nicht gewirkt habe. Bei den übrigen Tieren sah sie keine Versäumnisse. Den schlechten Ernährungszustand des Hundes führte sie auf einen Fellwechsel zurück. Weil die Angeklagte über eine zweite Wohnung in Delmenhorst verfügt, war die Richterin davon überzeugt, dass die Frau sich nicht immer um die Tiere gekümmert habe.

Zum Prozess am Amtsgericht war es überhaupt erst gekommen, weil die Angeklagte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte. Der Staatsanwalt machte durch die Blume deutlich, dass die Harpstedterin noch Gelegenheit hätte, den Einspruch zurückzuziehen. Auch die Strafrichterin wies auf diese Möglichkeit hin. Die Angeklagte hielt sich jedoch für unschuldig. Das sah der Staatsanwalt völlig anders. Für ihn stand der Tatvorwurf fest. „Die Tiere haben lange Zeit gelitten.“ Er forderte eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je zwölf Euro.

Dem Antrag folgte die Richterin in ihrem Urteil. Auch sie war nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass die Anklagevorwürfe so stimmten. „Reue und Einsicht kann ich bei Ihnen nicht erkennen“, sagte die Strafrichterin. Vielmehr versuche sich die Angeklagte aus allem herauszureden. Die geringe Höhe der Geldstrafe beruht auf den Einkünften der 54-Jährigen, die von Hartz IV lebt. Mit dem Urteil wurde zwar die Höhe des Strafbefehls geringfügig abgemildert, dafür trägt die Tierhalterin jetzt aber die Kosten des Verfahrens.