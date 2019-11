Hans-Joachim Hespos. 50 Jahre Neue Musik in Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Eigentlich war alles ganz anders. Die erste Veranstaltung „Neue Musik in Delmenhorst“ war gar nicht am Elftenelften, sondern am 3. Dezember 1969. Und nun, im Jubiläumsjahr, erinnert auch die Städtische Galerie an ihr Mitwirken bei diesem Anfangen und sieht die „Geburtsstunde“ der Neuen Musik in Delmenhorst in einem von Hans-Joachim Hespos organisierten Konzertabend in der Galerie mit elektronischer Musik, in dessen Mittelpunkt der Schweizer Komponist Giuseppe Englert stand. Nachzulesen ist das im Faltblatt, das die Städtische Galerie zu ihrer Ausstellung „Hespos. Das Auge im Ohr“ herausgegeben hat. Nur: Dies Konzert fand erst am 10. Dezember 1969 statt. Geburtsstunde hin, Geburtsstunde her, am Abend des Elftenelften 2019 findet zum 50. Mal das alljährliche, vom Kulturbüro veranstaltete Konzert mit neuer und neuester Musik im Theater Kleines Haus statt.

Das erste Mal in den 50 Jahren wird ein Streichquartett auftreten. Das international renommierte Kölner Minguet-Quartett mit Ulrich Isfort und Annette Reisinger (Violine), Aroa Sorin (Viola) und Matthias Diener (Violoncello) wird einen spannenden Streifzug durch die Musik für Streichquartett vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts unternehmen. Das Ensemble hatte von Hespos „Mini-Festival“ gehört, war interessiert, dort aufzutreten und fragte bei Hespos an. Der lud das Quartett ein und schlug ihm auch das Programm vor, das komplett neu einstudiert werden musste. Mit ihm ist das Miguet-Quartett auch schon anderorts aufgetreten.

Der Abend beginnt mit dem 1908 komponierten Streichquartett Nr. 1 op. 7 von Béla Bartók (1881-1945). Dies erste Quartett kommt noch aus der Tradition Beethovens und Brahms und soll „ein intimes Drama“ aufführen, „eine Art Rückkehr ins Leben vom Rande des Nichts“. Es entwickelt sich aus der Keimzelle des ersten Satzes, zeigt auch die bartóktypische Verbindung zur ungarischen Volksmusik. Ist bei Bartók also die Tradition noch gegenwärtig, findet im zweiten Werk des Abends, den „6 Bagatellen“ op. 9 (komponiert 1911/13) von Anton Webern (1883-1945) der Bruch mit ihr statt. Die Bagatellen sind Musik von extremer Kürze, dauern 23 Sekunden, 47 Sekunden, die längste ist eine Minute, 15 Sekunden lang. Sie nutzen in der Kürze alle Klangmöglichkeiten der Streichinstrumente, sind Psychogramme „seelischer Grenzsituationen“. In ihnen wird nach den Worten Schönbergs, Weberns Lehrer, „ein Roman durch eine Geste, ein Glück durch ein einziges Ausatmen“ ausgedrückt.

Dann gibt es auch einen Bruch im Programm. Weg vom Streichquartett geht es zum „Bremer Punkt“, in dem Studenten der Bremer Hochschule für Künste Uraufführungen präsentieren. Dieses Mal sind es Christian Rosales Fonseca (geboren 1993) und sein 2019 komponiertes „Für kleine Trommel“. Gespielt wird es von Guillermo Bolentini. Von Hans Joachim Hespos (geboren 1938) gibt es übrigens kein Streichquartett: „Um Himmels Willen, ich mach doch nichts, was andere machen!“, sagt er dazu. Von ihm erklingt an diesem Abend eines seiner wenigen Werke der elektronischen Musik. „q i“ ist 1997 komponiert für „digitale electronic“ oder, wie der Programmzettel nicht ohne leichte Ironie ergänzt, für „CD solo“.

Das den zweiten Teil des Abends eröffnende, 1959 komponierte „Quartett“ von Gottfried Michael Koenig (geboren 1926) ist beeinflusst durch die Affinität seines Komponisten zur elektronischen Musik, die einen wesentlichen Teil seiner Werke ausmacht.

Aleatorik ist ein zentraler Begriff der Neuen Musik und meint die Einbeziehung des – gelenkten – Zufalls in die musikalischen Abläufe. Franco Evangelisti (1926-1980) hat sein ebenfalls 1959 komponiertes Streichquartett programmatisch mit „Aleatorio“ überschrieben. Es ist von einer ausgesparten, von Pausen, vom Schweigen geprägten Art, dabei eruptiv, wirkt wie improvisiert: Musik, die im Moment des Erklingens entsteht.

Vom Schweigen handelt auch, wie der Titel es sagt, Brian Ferneyhoughs (geboren 1943) „Silentium“ aus dem Jahr 2013. In diesem Stück allerdings bleibt nichts dem Zufall überlassen. Allein seine Taktvorschriften (es gibt einen 9/32 Takt) oder die Dynamik, die bis zum sechsfachen Pianissimo reicht, sorgten für den Ruf der Überforderung der Interpreten. Der extrem diffizile Aufbau der Musik steht indes nicht im Dienste einer unspielbaren Virtuosität, sondern zielt auf die transzendentalen Aspekte in Ferneyhoughs Musik.

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk mitgeschnitten. Erklingt zur Ausstellungseröffnung Musik von Hespos, so ist auch die Finissage am 5. Januar musikalisch bestückt: Es findet ab 15 Uhr in Haus Coburg eine öffentliche Probe des Stücks „a e r i“ mit dem Komponisten und der Geigerin Lisa Werhahn statt.