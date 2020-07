Acht Verstöße in einer Dreiviertelstunde – das ist die Bilanz einer Polizeikontrolle, die am Mittwochmorgen zwischen 7.45 und 8.30 Uhr im Bereich der Durchfahrt Ladestraße/Bahnhofstraße in Wildeshausen durchgeführt wurde. Hintergrund der Kontrolle war, dass in diesem Bereich die Durchfahrt lediglich für den Bus- und Taxiverkehr freigegeben ist. Im Überwachungszeitraum wurden laut Polizeibericht acht Verstöße festgestellt und geahndet. Einige der kontrollierten Verkehrsteilnehmer teilten mit, unwissend über die Verkehrsregelung gewesen zu sein. Ihnen haben die Beamten laut eigenen Angaben die Verkehrszeichensetzung ausführlich erläutert. Alle Verkehrsteilnehmer zeigten sich im Anschluss einsichtig, heißt es weiter. Die Polizei Wildeshausen kündigt an, diesen Bereich auch zukünftig verstärkt in die Verkehrsüberwachungstätigkeiten einzubinden.