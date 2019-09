Eine herbe Pleite musste der TV Hude II im Tischtennis-Verbandsligaspiel beim ATSV Habenhausen einstecken. Die Huder Reserve verlor beim Aufsteiger mit 2:9. „Das war schon enttäuschend, damit hatten wir nicht gerechnet“, gestand TVH-Kapitän Marco Stüber.

Dabei war der Start der Huder durchaus gelungen: Dietmar Scherf und Sören Dreier mussten sich zwar dem Einserdoppel der Gastgeber geschlagen geben, am Nebentisch besiegten Stüber und Finn Oestmann aber deren Zweierdoppel souverän mit 3:0. Und als dann Christopher Imig und Julian Meißner mit 12:10 im fünften Satz gegen Micha Phil Görler und Patrick Möhle gewonnen hatten, war Hude II schon besser in das Spiel gestartet als in der Vorwoche die erste Mannschaft gegen den gleichen Gegner.

Dann allerdings kam der Habenhauser Heimvorteil voll zum tragen. Seit Einführung der Plastikbälle haben die Spielgeräte verschiedener Marken teilweise sehr unterschiedliche Spieleigenschaften. Der ATSV benutzt einen nur selten gespielten, sehr langsamen Ball, mit dessen kurzem Absprung alle Huder große Probleme hatten, und der den Block-Spezialisten im Habenhauser Trikot besonders gut liegt. In jedem Einzel gab es Situationen, in denen die Gäste den Ball einfach verfehlten. „Wir haben immer wieder Luftlöcher geschlagen. Daran hat es sicherlich nicht nur gelegen, auch mit anderen Bällen hätten wir heute wohl verloren. Aber ein Problem war es schon. Im Rückspiel zu Hause rechnen wir uns auch etwas aus“, erklärte der Kapitän der Huder.

Tatsächlich war der Heimvorteil des ATSV durch die Bälle auch in den vergangenen beiden Landesliga-Spielzeiten immer wieder Thema bei deren Gegnern. Auswärts kamen die Habenhauser in diesen zwei Saisons auf 20:22 Zähler und zu Hause auf 38:4. Besonders große Wellen schlugen im vorverganenen Jahr die Vergleiche mit dem MTV Brackel als es innerhalb von drei Monaten in identischen Aufstellungen jeweils 9:0-Heimsiege für beide Mannschaften gab.

Die Huder kamen nie so richtig in ihr Spiel und haderten immer wieder mit den Bedingungen. Finn Oestmann hätte im zweiten Einzel den Bann fast gebrochen: Er holte gegen den Blockspieler Yannick Möhle einen 0:2-Satzrückstand noch auf, musste sich dann im fünften jedoch geschlagen geben. Danach gelang es den Gästen nur noch einmal, in den Entscheidungsdurchgang zu kommen – Marco Stübers Partie verlor diesen gegen Möhle. Hier hatte der Huder schon 2:0 geführt und musste am Ende durch ein 11:13 im fünften Durchgang das ernüchternde 2:9 bei einem Gegner zulassen, den man im Vorfeld als Aufsteiger auch als direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eingeschätzt hatte.

ATSV Habenhausen – TV Hude II 9:2

Yannick Möhle/Gomez – Scherf/Dreier 11:7, 11:9, 7:11, 11:4; Wojciechowski/Mohammadpour . Oestmann/Stüber 8:11, 11:13, 6:11; Görler/Patrick Möhle – Imig/Meißner 9:11, 11:6, 13:11, 9:11, 10:12; Wojciechowski – Stüber 11:7, 11:6, 11:3; Yannick Möhle – Oestmann 11:1, 11:9, 11:13, 6:11, 11:6; Görler – Dreier 14:16, 11:6, 11:8, 11:7; Patrick Möhle – Scherf 11:7, 14:12, 9:11, 11:8; Mohammadpour – Meißner 11:7, 11:3, 11:9; Gomez – Imig 10:12, 11:6, 11:6, 11:8; Wojciechowski – Oestmann 13:15, 11:9, 11:7, 11:3; Yannick Möhle – Stüber 5:11, 5:11, 11:9, 11:8, 13:11