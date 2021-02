Rund 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Stedinger Straße in Bookholzberg ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 43-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 15 Uhr von einer Grundstücksauffahrt auf Höhe des Gesinenwegs auf die Stedinger Straße abbiegen. Aufgrund eingeschränkter Sicht übersah er das herannahende Fahrzeug eines 77-Jährigen. Dessen Wagen wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Gegen den 43-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.