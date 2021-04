Symbolbild (Björn Hake)

Wegen eisglatter Fahrbahn ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit zwei Autos in Hude gekommen. Ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Hude fuhr laut Polizeiangaben mit seinem Wagen auf der Freiherr-von-Münnich-Sraße und geriet auf der eisglatten Fahrbahn in einer dortigen Kurve auf die Gegenfahrbahn. Anschließend stieß er mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrerin zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Wagen der 49-Jährigen aus Hude war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. Gegen den 21-Jährigen haben die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.