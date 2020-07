Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen Unfall verursacht hat. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ganderkesee. Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Sonnabend in den frühen Morgenstunden auf der Oldenburger Straße in Ganderkesee ereignet hat. Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher schnitt eine Kurve und geriet in den Gegenverkehr, wo ein ihm entgegenkommender 52-jähriger Autofahrer ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 52-Jährige gegen 3.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst. Auf Höhe der Straße „Fahrener Weg“ kam ihm in der dortigen Kurve ein Auto auf seinem Fahrstreifen entgegen, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam der 52-Jährige mit seinem grünen Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro. Der entgegenkommende Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher einen Mercedes CLS in weiß, heißt es seitens der Beamten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.