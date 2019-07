Zu einem Auffahrunfall auf der Stedinger Straße rückte die Polizei aus. (Björn Hake)

Delmenhorst. Drei leicht verletzte Autofahrer, ein abschleppreifes Auto und ein Schaden von rund 17 500 Euro – das ist das Ergebnis eines Unfalls, der laut Polizeibericht am Montag gegen 18 Uhr auf der Stedinger Straße passiert ist. Ein 18-jähriger Delmenhorster befuhr laut Polizei die Stedinger Straße in Richtung Norden. Aus Unachtsamkeit krachte er kurz hinter der Einmündung zur Schönemoorer Straße in den Wagen eines 57-Jährigen aus Delmenhorst. Dessen Auto wurde dadurch auf das davor befindliche Fahrzeug einer 41-jährigen Frau, ebenfalls aus Delmenhorst, geschoben. Alle drei Fahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen, wie die Besatzungen von zwei Rettungswagen noch am Unfallort feststellten. Alle drei wurden anschließend in Krankenhäuser gefahren. Der Wagen des 18-Jährigen war der, der abgeschleppt werden musste.