Die Polizei befürchtet, dass ein Unfall in Dötlingen mehr als nur ein schwerer Verkehrsunfall gewesen sein könnte. (Björn Hake)

Delmenhorst. War es einfach ein schwerer Verkehrsunfall? Oder eventuell sogar ein Mordversuch? Der Frage geht die Polizei nach einem Unfall am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Kirchhatter Straße in Dötlingen nach. „Aufgrund der vor Ort aufgefundenen Spuren besteht der Verdacht, dass ein 62-Jähriger einen Radfahrer absichtlich umgefahren haben könnte“, heißt es im Polizeibericht. Weitere Angaben kann die Polizei aktuell nicht machen.

Bisher wissen die Beamten dies: Ein 62-jähriger Mann aus Mönchengladbach fuhr mit seinem Auto auf der Kirchhatter Straße in Richtung Hatten. Kurz vor der Straße Zu Brockshus kam er nach links von der Straße ab, überfuhr den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und erfasste einen 48-jährigen Radfahrer aus Kirchhatten, der den Radweg ebenfalls in Richtung Hatten befuhr. Der 48-Jährige wurde auf einen Grünstreifen geschleudert, das Auot kam in etwa in Höhe der Schinkenstraße auf dem Radweg zum Stehen. Der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 48-Jährigen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Nach ersten Angaben der eingesetzten Rettungskräfte bestand keine Lebensgefahr.