Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in Harpstedt ereignet hat. Gegen 16 Uhr hielten ein 49-jähriger und ein 54-jähriger Autofahrer, beide aus der Gemeinde Harpstedt, mit ihren Fahrzeugen vor einem Stopp-Schild an der Mullstraße und Einmündung zur Burgstraße, heißt es im Einsatzbericht. Im Anschluss kam es auf bislang unbekannte Weise zur Kollision der Fahrzeuge. Aus diesem Grund bittet die Polizei etwaige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.