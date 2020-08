Zwei Leichtverletzte und 30 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in Neerstedt ereignet hat. Nach Angaben der Polizei wollte ein 74-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Dötlingen gegen 8.30 Uhr von der Kirchhatter Straße nach links in den Ziegelweg abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug einer 71-jährigen Frau und stieß mit diesem zusammen. Den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen schätzten die Beamten auf je 15 000 Euro.