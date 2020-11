Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch ein 43-jähriger Mann leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 7.40 Uhr in den Kreisverkehr der Goldenstedter Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Kleinkraftrades, das ein 43-jähriger Mann aus Wildeshausen fuhr. Der Wildeshauser wich aus und stürzte. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 11 15 zu melden.