Michael Feiner von der Naturschutzstiftung des Landkreises (links) und Annika Mutke, Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde, freuen sich, dass Jürgen Frede (hinten) eine 800 Quadratmeter große ehemalige Torfparzelle im Pestruper Moor der Stiftung überlassen hat. (INGO MöLLERS)

Jürgen Frede und sein Bruder Martin waren Eigentümer eines 834 Quadratmeter großen Grundstücks im Pestruper Moor. Jedes Jahr zahlten sie pflichtbewusst Grundsteuer und die Abgaben an die Hunte Wasseracht. Nutzen konnten sie das Grundstück jedoch nicht. Denn es liegt im Naturschutzgebiet. Als Garten- oder Bauland fielen die gut 800 Quadratmeter also aus. Jürgen Frede folgte daher einem Aufruf der Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg und schenkte dieser die Parzelle im Moor.

Bis zur vergangenen Woche wusste Frede nicht einmal, wo das Grundstück genau liegt. Grenzsteine gibt es nicht. Das liegt in der Geschichte Wildeshausens begründet. „Vor rund 200 Jahren wurden die Flächen im Pestruper Moor parzelliert und den Wildeshauser Bürgern zur Verfügung gestellt“, weiß Bernd Lögering, Geschäftsführer der Naturschutzstiftung. Die Wildeshauser versorgten sich aus dem Pestruper Moor mit dem Brennstoff Torf. Zwischen 350 und 400 solcher Parzellen gibt es insgesamt. Sie sind meistens schmal und lang zugeschnitten, mit Größen zwischen fünf und 1000 Quadratmetern.

Wie bei Familie Frede wurden die einzelnen Grundstücke über Generationen weiter vererbt und gerieten in Vergessenheit. Auch, weil schon lange kein Torf mehr abgebaut wird. Denn das Moor steht bereits seit 1939 unter Schutz. Seit gut zehn Jahren wirbt die Naturschutzstiftung dafür, dass ihr diese nicht nutzbaren Flächen übertragen werden. Auch Jürgen Frede war Anfang dieses Jahres durch einen Zeitungsartikel auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden. „Ich habe dann bei der Stiftung angerufen und mich informiert“, erzählt er.

„Mit Jürgen Frede haben wir zum Glück einen weiteren Bürger gefunden, der seine Flächen zur Verfügung stellt“, freut sich Michael Feiner, Vorsitzender der Naturschutzstiftung. Die Stiftung hat großes Interesse daran, möglichst viele Flächen zu bekommen. Das erleichtere die zielgerichtete Pflege des Naturschutzgebietes Pestruper Moor. Denn rein rechtlich dürfen die Pflegemaßnahmen nicht auf den Grundstücken ausgeführt werden, die noch nicht im Eigentum der Stiftung stehen. Und die Erweiterung des Stiftungsvermögens um ökologisch wertvolle Flächen ist ein Stiftungszweck.

Die Übertragung der Moorparzelle der Familie Frede an die Stiftung ging unproblematisch vonstatten. Kosten entstanden den Gebern dadurch nicht. Doch nicht immer ist der Ablauf so einfach. „Wir haben auch Erbengemeinschaften mit mehreren Erben“, erzählt Torsten Kröger aus der Geschäftsstelle der Stiftung. So gab es den Fall, dass die Erben in der ganzen Welt verteilt waren und auch die amerikanische Botschaft eingeschaltet werden musste, weil amerikanische Notare anders arbeiten als ihre deutschen Kollegen. „Da dauert das Ganze dann schon ein wenig länger“, erklärt Kröger.

Aktuell befinden sich landkreisweit 48 Flächen mit einer Gesamtfläche von etwa 21 Hektar im Eigentum der Stiftung. 15 davon liegen im Pestruper Moor. Gerade in den vergangenen drei Jahren habe es Anfragen von Eigentümern aus diesem Bereich gegeben, die ihre Flächen der Stiftung schenken wollten.

Bei ihren Bestrebungen, die Moorflächen dauerhaft für die Natur zu erhalten, wird die Naturschutzstiftung von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg unterstützt. Deren neue Leiterin Annika Mutke begrüßte ebenfalls die Flächenschenkungen. Durch die Aktion werde der besondere Lebensraum für Pflanzen, Vögel und Insekten dauerhaft gesichert und der Artenreichtum gefördert. „Jedes Jahr kommen drei bis fünf weitere Flächenschenkungen hinzu“, sagt Torsten Kröger. Oftmals kommen die Überlegungen bei den ursprünglichen Eigentümern für eine Schenkung immer dann, wenn die neuen Abgabenbescheide vorliegen.

Wer im Pestruper Moor oder an anderer Stelle im Landkreis noch Flächen besitzt, die nicht mehr genutzt werden oder deren Nutzung aus Naturschutzgründen unmöglich ist, kann sich bei der Naturschutzstiftung über eine Schenkung informieren. Torsten Kröger beantwortet in der Stiftungsgeschäftsstelle Fragen und gibt die erforderlichen Informationen. Erreichbar ist Kröger telefonisch unter 0 44 31 / 8 53 61 oder per E-Mail an naturschutzstiftung@oldenburg-kreis.de.