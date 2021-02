34 Jahre lang stand das TLF W 8 in Diensten der Ortswehr Havekost-Hengsterholz. Es gilt als eines der letzten einsatzfähigen Exemplare seiner Art. Es gibt zwei konkrete Kaufinteressenten. (Gemeinde Ganderkesee)

Das mit einem Unimog-Fahrgestell bestückte Tanklöschfahrzeug – im Feuerwehrdeutsch TLF W 8 –, das 34 Jahre lang in der Ortsfeuerwehr Havekost-Hengsterholz Dienst getan hat und insbesondere für Vegetationsbrände entwickelt worden ist, könnte künftig in Griechenland zum Einsatz kommen. Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen beraten an diesem Donnerstag, 25. Februar, im Rahmen einer Hybridsitzung (Beginn um 18 Uhr, die Öffentlichkeit kann die Sitzung im Rathaus verfolgen) über die weitere Verwendung des Fahrzeugs.

Laut Sitzungsvorlage handelt es sich bei dem TLF W 8 um eines der letzten einsatzbereiten Exemplare dieses modifizierten Unimogs, der zunächst 1975 infolge der schweren Waldbrände in der Lüneburger Heide entwickelt und in den folgenden zehn Jahren noch zweimal modifiziert worden war. Um auch künftig für Feuer dieser Art gewappnet zu sein, hat die Gemeinde Ganderkesee inzwischen ein neues TLF 3000 auf Unimog-Fahrgestell angeschafft, das der Feuerwehr Havekost-Hengsterholz seit April 2020 zur Verfügung steht. Wegen des trockenen Sommers und der damit einhergehenden Gefahr von Waldbränden hatten die Verantwortlichen um Ortsbrandmeister Michel Lampe aber darum gebeten, auch den „Oldtimer“ zunächst noch vor Ort zu belassen – obwohl für ihn gar kein Platz mehr im Feuerwehrhaus ist. Nun soll das Fahrzeug jedoch abgegeben werden, und es haben sich auch zwei Vereine bei der Verwaltung gemeldet, die weitere Verwendung für das TLF 8 W haben.

Der Verein für historische Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzfahrzeuge „Grafschafter Blaulichter“ mit Sitz in der Gemeinde Osterwald hat für das alte TLF 8 W einen Kaufpreis von 10.500 Euro geboten. Das Fahrzeug soll im Originalzustand weiter gepflegt und durch qualifizierte Feuerwehrkameraden betreut werden. „Das Fahrzeug der Gemeinde Ganderkesee ist einer der ersten Unimogs der letzten Modifikation. In den 1990er-Jahren kamen dann auch größere Unimogs zum Einsatz, die aber nicht vom Land beschafft wurden“, weiß Manuel Siegmon, zweiter Vorsitzender der „Blaulichter“. Und nachdem Niedersachsen im Jahr 2002 die sogenannte „technische Weisung Nr. 3“ abgeschafft habe, habe es kein weiteres Konzept für Waldbrandlöschfahrzeuge gegeben. „Die meisten TLF 8 W sind inzwischen ausgefallen oder verkauft worden“, erklärt Siegmon. Insbesondere beim großen Moorbrand 2018 sei aufgefallen, dass dieser Fahrzeugtyp fehle, und seitdem gebe es auch wieder Bestrebungen, Waldbrandfahrzeuge für das Land Niedersachsen anzuschaffen. Die ersten Prototypen sollen 2022 in die Erprobungsphase gehen.

Das TLF 8 W ist kurz, wendig, und mit seinem Allradantrieb für einen Einsatz in unwegsamem Gelände ausgelegt – allesamt Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Anschaffung nur der Unimog U 1300 L erfüllte. Weitere Vorteile: Die Pumpe kann während der Fahrt betrieben werden und durch einen Umbau der Luftansauganlage ist das Fahrzeug auch in der Lage, durch tiefes Wasser zu fahren.

Genau so ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug sucht derzeit auch der Koblenzer Verein Support Association for Fire- and Rescue Services (SAFeRS). Die Verantwortlichen möchten das Fahrzeug an eine Partnerwehr in der topographisch anspruchsvollen Region Evia in Griechenland weitergeben – „um im Brandfall genügend Löschwasservorrat an die schwer zugänglichen Waldgebiete der wunderschönen Region bringen zu können“, wie Vorsitzender Daniel Keifenheim und Geschäftsführer David Zenz in einem Schreiben an die Verwaltung erklären. Bis dato verfüge die Freiwillige Feuerwehr Psachna vor Ort nur über einen massiv überalterten Fuhrpark. Der restliche Bedarf an Fahrzeugen werde durch Freiwillige mit Privatfahrzeugen abgedeckt, schildern sie die Situation vor Ort.

Der Verein SAFeRS, der sich allein aus Spenden finanziert, hat der Gemeinde einen Kaufpreis von 10.000 Euro geboten. Bei einem erfolgreichen Abschluss versprechen die Verantwortlichen, das Fahrzeug noch vor der nächsten Waldbrandsaison 2021 nach Griechenland zu überführen und die Kräfte vor Ort in die Fahrzeugtechnik einzuweisen. Die Freiwillige Feuerwehr Psachna decke mit 30 Freiwilligen ein topographisch hoch anspruchsvolles Einsatzgebiet mit einer stark bewaldeten Gesamtfläche von rund 1000 Quadratkilometern ab. Das Einsatzgebiet erstrecke sich von der Westküste Euböas bis zur Ostküste und bilde ein Höhenniveau von Meereshöhe bis 1300 Höhe. Zum Einsatzgebiet gehörten neben wichtigen Kulturstätten auch ein Nationalpark.

Die Verwaltung empfiehlt, das TLF 8 W an den Verein SAFeRS zu verkaufen, und zwar trotz der Tatsache, dass sich über die Plattform „Zollauktion“ möglicherweise ein höherer Kaufpreis erzielen lasse. Auch Keifenheim und Zenz sind sich bewusst, dass der gegenwärtige Marktwert des Feuerwehr-Oldtimers noch mehr als 15.000 Euro betragen dürfte, verweisen in diesem Zusammenhang aber darauf, dass der Verein bei einem erfolgreichen Abschluss sich auch noch um die Beladung im Wert von etwa 8000 Euro sowie um die etwa 2500 Euro teure Überführung kümmern müsse. Die Verwaltung macht in ihrer Sitzungsvorlage aber deutlich, dass sie den geplanten zukünftigen Einsatz des Fahrzeugs für die Feuerbekämpfung in Griechenland für sinnvoll hält. Sinnvoller jedenfalls, als das TLF W 8 als Liebhaberstück ins Museum zu verfrachten – ungeachtet des Versprechens, dass die „Blaulichter“ der Gemeinde den Unimog für Ausstellungszwecke bei Veranstaltungen zur Verfügung stellen würden.