Brandstiftung vermutet die Feuerwehr Wildeshausen nach einem Feuer in einem Holzunterstand am Pestruper Gräberfeld. (Ingo Möllers)

Am Pestruper Gräberfeld hat es am Sonntagabend gebrannt. Gegen 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen zu einem Feuer in einem Holzunterstand an der Pestruper Straße in Wildeshausen alarmiert. Laut Polizeibericht konnte der 27-jährige Brandentdecker, noch bevor die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, das Feuer löschen und verhindern, dass es auf einen Holzunterstand und den angrenzenden Wald übergriff. Es entstand kein Schaden.

Wie der Pressewart der Feuerwehr berichtet, war ein Kamerad, der sich zu der Zeit im Bereich der Einsatzstelle befand, direkt zur Einsatzstelle gefahren und hatte den Brand weitestgehend mit einer Flasche Wasser eingedämmt. Seine etwas später eintreffenden Kameraden mussten nur noch kleine Nachlöscharbeiten durchführen.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art an einer Wetterschutzhütte im Naturpark, zu der die Wildeshauser Feuerwehr gerufen wurde. „Erneut hatte sich jemand gedacht, dass wir als Feuerwehr wohl Langeweile haben und hat noch einmal ein kleines Lagerfeuer in der Wetterschutzhütte entzündet“, moniert Pressewart Daniel Engels. Deshalb weist er noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Feuerwehr definitiv keine Langeweile habe und am Sonntagabend lieber zu Hause bei der Familie bleibe. „Liebe Witzbolde, die selbst Langeweile haben: Tut doch einfach etwas Sinnvolles“, erklärt der Pressewart in seinem Einsatzbericht. Anstatt sinnfrei die Feuerwehr zu beschäftigen, schlägt er vor, selbst in die Feuerwehr einzutreten und so die Zeit für die Bevölkerung und die Bürger der Kreisstadt zielgerichtet und sinnvoll einzusetzen.