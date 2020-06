Beate Behrens kam aus Baden-Württemberg nach Delmenhorst. Die gebürtige Hannoveranerin zog es wieder in den Norden. (Ingo Möllers)

Es brodelt gewaltig in der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG). Mitarbeiter haben sich in ihrer Not schon an den Oberbürgermeister gewandt und auch von ihrem Leid vor der Politik in nicht öffentlicher Sitzung berichtet. Es gibt Fälle von Krankschreibungen, andere denken laut darüber nach, sich wegzubewerben. Grund soll die neue Chefin sein: Beate Behrens. Sie hat am 1. April ihre Arbeit aufgenommen. Nach etwas mehr als zwei Monaten unter ihrer Regie ist die Unruhe in der DWFG so groß wie noch nie, wie mehrere Gesprächspartner hinter vorgehaltener Hand im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER erzählen.

Offiziell ist Beate Behrens bei der Stadt Delmenhorst angestellt, und zwar auf der direkt beim Oberbürgermeister angedockten Stabsstelle Wirtschaftsförderung. In dieser Funktion ist sie auch Geschäftsführerin der DWFG. In den Geschichten, die erzählt werden, geht es um einen unangemessenen Umgangston, teilweise übergriffige Äußerungen. Mitarbeiter seien grundlos angebrüllt und regelrecht erniedrigt worden. Tränen sollen nach Besprechungen geflossen sein. Das waren auch die Inhalte, die zwei Mitarbeiter der DWFG kürzlich in einer nicht öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses (VA) den Politikern geschildert haben. Als „mutig“ bezeichnete einer der Zuhörer diesen Auftritt, weil sich die Mitarbeiter von ihrer Chefin nicht alles gefallen lassen wollen.

Klar ist auf jeden Fall: Beate Behrens ist ein ganz anderer Typ als ihr Vorgänger, Interimsgeschäftsführer Ralf Hots-Thomas, der eh nur sporadisch in Delmenhorst weilte, seinen Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung und auch Freiräume schenkte und dessen Führungsstil als kooperativ und moderierend beschrieben wird. In ihrer Ansprache ist Beate Behrens härter, direkter und fordernder, sagen die, die die Wirtschaftsförderin bereits kennengelernt haben, einer beschreibt sie als „tough“. Und es klingt durch, dass das durchaus Eigenschaften sind, die sich manch einer von Beate Behrens in ihrer aktuellen Position wünscht.

Undiplomatisches Vorgehen

Ein Ratsherr, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, fragt: Sind ein paar Mitarbeiter-Tränen schon allein Grund genug, um direkt beim Oberbürgermeister vorzusprechen? Aber wer mit Mitarbeitern aus der Verwaltung spricht, hört darüber hinaus Erzählungen vom undiplomatischen Vorgehen von Beate Behrens, ihr Verhalten wurde ihr teilweise auch als Respektlosigkeit ausgelegt. Wohl nicht gegenüber Oberbürgermeister Axel Jahnz, dem sie direkt unterstellt ist, aber wohl unter anderem auch gegenüber Fachbereichsleitern der Verwaltung.

In der Delmenhorster Wirtschaft setzte man in die neue DWFG-Geschäftsführerin übrigens große Hoffnungen, weil man von ihr erhoffte, große strukturelle Probleme der Verwaltung anzugehen und es durchaus schaffen zu können, diese auch abzustellen. Ein Dauerbrennerthema sind beispielsweise die Bearbeitungszeiten für Bauanträge, die in Delmenhorst gut und gerne zwei Jahre bis zur Bewilligung benötigen. Ein Wettbewerbsnachteil, sagt ein Kaufmann. Allein schon weil ursprüngliche Kalkulationen für eine Investition nach zwei Jahren Wartezeit Makulatur seien. Ein Thema, das dringendst angefasst gehört, finden viele Unternehmer in der Stadt. Beate Behrens hatte bekundet, daran etwas ändern zu wollen. Das versprach verwaltungsintern reichlich Konfliktpotenzial mit dem mächtigen Fachbereich Planen und Bauen.

Einer, der sich öffentlich zu diesem Thema äußern mag, ist Christian Wüstner, Sprecher der City-Kaufmannschaft. Auch ihm waren die Geschichten von den internen Querelen der Wirtschaftsförderung bereits zu Ohren gekommen. Er selbst hatte Beate Behrens bei persönlichen Treffen ihm gegenüber als zugewandt und anpackend erlebt, erzählt er. „Auch als sie bei der Versammlung des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft vorgestellt wurde, hat sie einen positiven Eindruck gemacht.“ Wie auch ganz offensichtlich in ihrem Vorstellungsgespräch. Einige Beobachter zeigen sich vor allem darüber verwundert, dass sie scheinbar bereits in ihrer Probezeit ihre Maske abgesetzt habe und für so viel Unruhe sorge.

Beate Behrens war zuletzt seit 2014 Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH sowie Stabsstellenleiterin Stadtmarketing bei der Stadt Villingen-Schwenningen, davor hat die gebürtige Hannoveranerin in Göttingen gearbeitet. Dort genoss sie den Ruf, zwar speziell, aber durchaus eine Macherin zu sein, mit der sich Projekte realisieren ließen, erzählt einer, der sich in Göttingen vor dem Amtsantritt von Beate Behrens einmal umgehört hatte. Als nun ihr Vertrag in Baden-Württemberg endete, zog es sie wieder zurück in den Norden, erzählte sie im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Wie auch immer: Die Verwerfungen innerhalb der DWFG sind so schwer, dass sie sowohl im Verwaltungsausschuss als auch im Aufsichtsrat an diesem Donnerstag thematisiert werden sollen. Die Geschäftsführerin war am Dienstag für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen.