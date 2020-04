Die Liegen in zahlreichen Ferienregionen müssen zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie leer bleiben. (Álex Zea/DPA)

Gerade jetzt in der Corona-Krise, in der viele Menschen an ihre Grenzen geraten, sehnen sich wohl die meisten nach einem schönen, entspannten Urlaub. Ebenso viele haben wahrscheinlich auch eine Reise für den Sommer gebucht, manch einer hat möglicherweise lange darauf gespart. Doch nun wird vorerst nichts daraus. Das verunsichert und stellt die Reisebüros in Delmenhorst auf eine harte Probe.

Per Telefon und E-Mail wenden sich die Kunden derzeit an die Mitarbeiter der Reisebüros, um sich über ihre gebuchten Reisen und ihre Möglichkeiten zu informieren. „Bis zum 3. Mai sind ja vom Auswärtigen Amt alle Reisen abgesagt worden. Was danach passiert, muss man jetzt abwarten“, sagt Regina Schäfer vom Tui-Reisebüro an der Langen Straße. Nach und nach würden nun die Reisen von den Veranstaltern abgesagt. „Das hängt aber immer ganz individuell von den einzelnen Veranstaltern ab“, betont Schäfer.

Als Kunde sei man gut beraten, auf die Absage des Veranstalters zu warten. Denn wer vorher aus Sorge seine Reise storniert, muss laut Schäfer die fälligen Stornogebühren zahlen. Storniert jedoch der Veranstalter die Reise, hat der Kunde die Wahl zwischen einer Rückerstattung des bereits gezahlten Geldes und dem Erhalt eines Reisegutscheins. Ein Gutschein scheint dabei nicht die schlechteste Wahl zu sein. „In der Regel sprechen wir ja von einer bereits getätigten Anzahlung. Die wenigsten haben schon die Restzahlung vorgenommen“, sagt Schäfer und fügt hinzu: „Und viele Veranstalter sind sehr kulant, was die Gutscheine angeht. Oft gibt es einen Bonus oben drauf. Man kann sie bis Ende 2021 einlösen – egal, für welche Reise. Und man ist vor einem Konkurs des Unternehmens geschützt.“ Ein weiterer Vorteil: Wer einen Gutschein wählt, trage dazu bei, dass die Unternehmen liquide bleiben. „Da hängen ja viele Arbeitsplätze dran“, gibt Schäfer zu bedenken.

Wer nicht die Ruhe hat, um auf eine Reisestornierung seitens des Veranstalters zu warten, hat eine weitere Möglichkeit: eine kostenlose Umbuchung seiner Reise, wie auch Simone Henze bestätigt. Die Geschäftsführerin des Derpart Reisebüros Optimal Reisen am Schweinemarkt sieht bei den Umbuchungen allerdings einen Nachteil: „Es ist ja schwer abzusehen, wann man wieder reisen kann. Jeder, der Konkretes darüber sagt, bis wann man nicht reisen darf beziehungsweise ab wann man es wieder darf, ist meiner Meinung nach unseriös“, sagt sie. Am besten sei es, einfach abzuwarten. Verlässlich planen könne man derzeit nicht. Und das sei nicht nur für die Kunden, Veranstalter und Hoteliers schwierig, sondern auch für die Reisebüros. „Wir leiden auch unter der Krise“, sagt Henze.

Am härtesten trifft es da wohl die kleinen inhabergeführten Reisebüros wie etwa Lollipop Reisen in Hasport. „Für uns ist die Situation katastrophal“, sagt die Inhaberin Ilka Sülwald geradeweg heraus. „Die Situation ist frustrierend. Eigentlich rufen nur Kunden an, die verständlicherweise wissen möchten, was mit ihrer Reise passiert. Und wir versuchen natürlich sehr gern zu helfen“, betont Sülwald. Leider könne man meistens aber nur bedingt helfen: "Denn die Informationen von den Veranstaltern kommen immer sehr kurzfristig. Man erreicht dort kaum jemanden telefonisch. Und wenn doch, spricht man mit genervten Mitarbeitern", erzählt sie. Die Bearbeitungszeit betrage drei bis sechs Tage. "Wie soll man das seinen Kunden erklären?“

Glücklicherweise seien nur wenige Kunden ungehalten oder uneinsichtig. „Die meisten sind sehr nett und nehmen sogar die Gutscheine an, damit für uns die Provision nicht wegfällt. Wir machen ja sowieso schon Miese. Zum Glück haben wir in der Vergangenheit so gut gehaushaltet, dass wir uns noch keine Sorgen machen“, sagt Sülwald. Zwar führe sie in den zwei bis drei Stunden, die sie täglich arbeitet, 20 bis 30 Kundengespräche am Telefon, doch Einnahmen kämen derzeit nicht rein. Das bestätigt auch Regina Schäfer: „Fast keine Kunden wollen derzeit eine neue Reise buchen. Im Grunde sind wir zurzeit nur Vermittler – oder besser gesagt: Ruhestifter“, sagt sie.