Zu einem Flächenbrand musste die Feuerwehr Dötlingen ausrücken. (Symbolbild) (Björn Hake)

Dötlingen. Die Freiwillige Feuerwehr Dötlingen ist am Freitagmittag zu einem Flächenbrand am Traher Weg gerufen worden. Dort hatte sich gegen 12.09 Uhr auf rund 30 Quadratmetern Unterholz und Laub entzündet. Beim Eintreffen der Ortswehr versuchten Anwohner bereits mit einem Gartenschlauch, das Feuer an der Ausbreitung zu hindern. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem D-Schlauch. Insgesamt war sie mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort. Nach gut einer Stunde war der Einsatz dann wieder beendet.