Bei Hans-Werner Aschoff klingelt zurzeit häufig das Telefon. (INGO MOELLERS)

Das Telefon steht bei Hans-Werner Aschoff und seinem Team der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO) seit Wochen nicht mehr still. Der Geschäftsführer der WLO, seine Stellvertreterin Christine Gronemeyer sowie Margret Teichwart, Petra Mittelstädt und Carina Reineberg sind in Zeiten der Corona-Krise vielgefragte Ratgeber. Denn mit der Ausbreitung des Covid-19-Virus hat die Wirtschaft quasi eine Vollbremsung hingelegt.

Das stellt auch die WLO vor besondere Herausforderungen. „Wir haben derzeit viele telefonische Anfragen hinsichtlich öffentlicher Hilfen in der Krise, daher kann die Telefonleitung ab und zu besetzt sein. Wir sind aber meist in der Lage, dann kurzfristig zurückzurufen“, erklärt Aschoff. Während er trotz aller Herausforderungen gewohnt sachlich und ruhig bleibt, sind die Anrufer schon mal gereizt, angespannt und hilflos. „Aber meist höflich“ ,berichtet der Wirtschaftsförderer.

Besonders Kleinbetriebe, Kleinstbetriebe und Soloselbständige suchen vermehrt den Rat der Wirtschaftsfachleute. Denn die Fördermöglichkeiten, die das Land Niedersachsen und der Bund aufgelegt haben, sind teilweise unverständlich. Zudem war das Land offenbar von der Anzahl der Hilfesuchenden überrascht – und überfordert. Die landeseigene Nbank hatte am 25. März das Antragsverfahren gestartet. Allerdings war der Server schon nach wenigen Minuten angesichts des Ansturms zusammengebrochen und über Tage nur eingeschränkt erreichbar. Zusätzlich zu Onlineantragstellung konnten Hilfesuchende danach auch Anträge per E-Mail an die Nbank senden.

Am vergangenen Montagmittag verzeichnete die NBank insgesamt 140 330 Soforthilfeanträge, von denen 30 182 mit einem Volumen von rund 195,7 Millionen Euro bewilligt wurden. Von den beantragten 3368 Liquiditätskrediten mit einem Volumen von 134,7 Millionen Euro wurden 441 Anträge bewilligt. Die Bewilligungssumme betrug 19,8 Millionen Euro.

Liquiditätshilfen sind auch bei der WLO derzeit der größte Fragenkomplex. „Hier scheint die Not am größten zu sein. Wir versuchen, den Unternehmen einen entsprechenden Weg zu weisen. Unternehmen sind oft verunsichert, ob ihr Antrag bei der NBank auch wirklich eingegangen ist. Leider versendet die NBank keine Eingangsbestätigungen.“ Für die Antragsteller bedeutet das, dass sie nicht wissen, ob ihr Antrag eingegangen ist und ob er bearbeitet wird.

Aschoff begrüßt die Hilfen des Landes Niedersachsen und des Bundes. „Natürlich kann noch einiges verbessert werden, ich finde es aber grundsätzlich gut, dass die Zuschussmöglichkeiten zur Soforthilfe bestehen. Ich hoffe, dass die Mittel auch kurzfristig von Seiten der NBank ausgezahlt werden. Aus meiner Sicht ist auch der Liquiditätskredit der NBank durchaus interessant. Der ist für kleine und mittlere Unternehmen zwei Jahre zinslos, zwei Jahre tilgungsfrei und es ist keine Besicherung erforderlich.“

Eine Nachbesserung sieht der WLO-Chef beim Liquiditätszuschuss. „Als Problem hierbei sehe ich im Moment, dass die Kosten der Lebenshaltung nicht gefördert werden können. Das ist insbesondere für Soloselbständige, denen die Einnahmen oft zu 100 Prozent weggebrochen sind, die aber keine großen betrieblichen Ausgaben nachweisen können, schon schwierig. Da geht es im Moment eben hauptsächlich um die Ausgabe für den Lebensunterhalt. Leider kann man derzeit da nur raten, sich an das zuständige Jobcenter zu wenden und sich über Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II zu informieren. Auch hierüber berichten wir auf unserer Internetseite.“

Überhaupt informiert die WLO auf vielfältige Weise. Informationen findet man unter www.wlo.de oder auch über den Kurznachrichtendienst Twitter unter ww.twitter.com/wlodirekt. Und Hans-Werner Aschoff findet zwischendurch immer noch einen kurzen Augenblick Zeit für informative Kurzvideos, die auf Youtube zu finden sind.

Für Aschoff und sein Team endet die anspruchsvolle Zeit allerdings nicht mit dem Ende der Corona-Krise. „Es wird nicht so sein, dass von heute auf morgen alles wieder auf 'normal' gestellt werden kann. Insofern wird sicherlich eine weitere Begleitung der Unternehmen – zumindest über erleichterten Zugang zu Darlehen – auch nach Ende der Krise notwendig sein.“