Die Landwirte im Landkreis Oldenburg gehen eher von unterdurchschnittlichen Ernteerträgen aus. Die Trockenheit habe viele Getreidepflanzen verkümmern lassen, sodass sie keine vollständigen Ähren ausbilden konnten. (Moritz Frankenberg/dpa)

Die diesjährige Getreideernte ist fast abgeschlossen. „Bei sehr heißen Temperaturen bringen die Landwirte ihr Getreide ein und bergen das Stroh“, teilte Thale Luisa Meyer vom Kreislandvolkverband Oldenburg jetzt mit. Wohl kaum eine Branche ist den Witterungsbedingungen so ausgesetzt wie die Landwirtschaft. Einerseits wird der Regen für das Wachstum der Pflanzen dringend benötigt, andererseits ist während der Ernte trockenes Wetter erforderlich, um das Getreide sicher in die Silos zu bekommen.

Und so hatte auch in diesem Jahr das Wetter einen extrem negativen Einfluss auf die Erntemengen. „Das warme Wetter verursacht uns zwar keinen Zeitdruck, aber dafür sind die Erträge sehr schlecht., berichtet Georg Oltmann aus Sandhatten. Der Landwirt baut auf seinen Flächen Weizen, Gerste, Mais und Gras an. „Die Weizenernte war noch in Ordnung. Der Roggen war weit unter dem langjährigen Durchschnitt.“ Der Frost, teilweise bis in den Mai hinein, habe dem schon wachsenden Getreide erheblich zugesetzt.

Trockenheit setzt Getreide zu

Gravierende Auswirkungen hatte in der Folge die seit Wochen anhaltende Trockenheit, weil die Getreidepflanzen verkümmern und keine vollständigen Ähren ausbilden. „Einige Landwirte haben ihre Wintergerste und Triticale sogar häckseln lassen und als Viehfutter einsiliert oder in einer Biogasanlage verwertet“, weiß Hugo Lohmann, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft Hunte-Weser. „Diese Ertragsmengen fehlen uns natürlich zunächst als weiterverarbeitender Betrieb.“ Lohmann stellt auch fest, dass die Erträge örtlich sehr unterschiedlich ausfallen. Auf Sandböden sind die Erträge dabei deutlich schlechter als auf den lehmhaltigen und feuchtigkeitsspeichernden Böden.

Ebenfalls sei es ganz entscheidend gewesen, wo die Regenschauer örtlich runtergekommen sind. Dort, wo es ausreichend regnete, habe das Getreide noch einen Wachstumsschub bekommen. „An anderen Stellen ist es zwischenzeitlich restlos vertrocknet“, berichtet Lohmann. Auch das Stroh werde in diesem Jahr knapp werden, prognostiziert er. Grund sei der geringere Wuchs der Pflanzen. „Aber das Stroh, das da ist, hat eine super Qualität“, fügt Lohmann hinzu.

Die Landwirte hoffen nun auf die bevorstehende Maisernte. „Leider sieht es auch hier an etlichen Stellen nicht gut aus“, befürchtet Georg Oltmann. Gerade beim Mais werde deutlich, welchen Einfluss die Bodentypen auf den Ertrag haben. „An manchen Stellen steht der Mais gut und auf benachbarten Flächen ist er klein geblieben.“ Der Mais bildet derzeit seine Kolben aus – das Wichtigste und Energiereichste an der Pflanze. Sehnsüchtig warteten die Landwirte deshalb auf den angekündigten Regen, der dann ja am Montag auch endlich fiel.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen rechnet damit, dass die Erntemenge insgesamt nicht das Niveau des Vorjahres erreichen wird. Dies sei durch den Rückgang der Anbaufläche beim Weizen, hervorgerufen durch nasse Aussaatbedingungen im Herbst, zurückzuführen. Die Anbaufläche von Roggen hingegen wurde spürbar ausgedehnt, weil offensichtlich auf schwächeren Standorten dem Roggen wieder der Vorzug gegenüber dem Weizen gegeben wurde.

2019 wurden in Niedersachsen auf 828 500 Hektar Anbaufläche gut sechs Millionen Tonnen Getreide geerntet, das waren 28 Prozent mehr als im außerordentlich ertragsschwachen Dürrejahr 2018. Der Durchschnittsertrag über alle Getreidearten betrug vergangenes Jahr 72,5 Dezitonnen je Hektar.

Auch bundesweit blieben die Ernteerträge vielfach hinter den Erwartungen zurück. „Die diesjährige Getreideernte fällt insgesamt zum wiederholten Male unterdurchschnittlich aus, mit extremen regionalen Unterschieden“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) bei der Vorstellung der Erntebilanz 2020 am Dienstag.

Das Jahr 2020 sei vielerorts das dritte durch Wetterextreme geprägte Jahr, was einige Betriebe in ihrer Existenz gefährde. „Wir brauchen deshalb dringend eine Stärkung der einzelbetrieblichen Risikovorsorge durch staatlich unterstützte Mehrgefahrenversicherungen und die Einführung einer steuerlichen Gewinnrücklage“, fordert Rukwied. Der DBV rechnet in diesem Jahr mit einer Getreideernte von 42,4 Millionen Tonnen. Damit bleibe die Menge rund zwei Millionen Tonnen oder knapp fünf Prozent hinter dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 in Höhe von 44,4 Millionen Tonnen zurück.