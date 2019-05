Auf den Spuren ihrer Eltern: Die 74-jährige Australierin Nadia Hareau-Lew zu Besuch in Schönemoor. (Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee)

Es ist eine Geschichte, die von der Krim über die alte Gemeinde Schönemoor bis nach Frankreich und Australien führt. Auf der Suche nach der eigenen Herkunft hat Nadia Hareau-Lew tausende Flugkilometer zurückgelegt und neben einem zweiten Vater auch noch eine Schwester entdeckt. Für die 74-jährige Australierin, die ebenfalls einen französischen Pass besitzt, war der emotionale Besuch in der Gemeinde Ganderkesee der vorläufige Abschluss einer langen Recherche, die demnächst in einem Buch münden soll.

Vor ihrem Besuch hatte die Australierin per E-Mail Kontakt mit der Gemeinde hergestellt und um Unterstützung gebeten. Werner Fleischer vom Orts- und Heimatverein sowie die einschlägige Literatur zur Heimatgeschichte leisteten zunächst wertvolle Vorarbeit. Der Zufall wollte es so, dass die frühere Sprachlehrerin ausgerechnet am symbolträchtigen 8. Mai – dem 74. Jahrestag der Kapitulation Nazideutschlands – die Orte besuchte, an der ihre Eltern einst Zwangsarbeit verrichten mussten. Nach einem Empfang beim Ersten Gemeinderat Rainer Lange besuchte die Ahnenforscherin gemeinsam mit Gemeindesprecher Hauke Gruhn Plätze in Heide, Horst, Hoykenkamp, Schönemoor und Schierbrok – Orte, die Nadia Hareau-Lew anhand ihrer gesammelten Dokumente als sichere oder sehr wahrscheinliche Stationen ihrer Eltern identifizieren konnte.

„Geboren wurde ich Ende März 1945 in Oldenburg und getauft am 17. Mai in Delmenhorst“, erzählt die vielsprachige Weltbürgerin, die oft spielerisch vom Englischen ins Französische oder gar Italienische wechselt. Begleitet wird sie auf ihrer Europareise von Claude Privat, einer französischen Freundin, die sie 1973 in Australien kennenlernte und die sie seit vielen Jahren bei der Recherche unterstützt. Die Faszination für diese Familiengeschichte scheint dabei verständlich. Lange wuchs Nadia Hareau-Lew im Glauben auf, auch biologisch das gemeinsame Kind von Joseph Marie Hareau und Vera Krasnonosova zu sein. „Aber ich habe immer gespürt, dass da etwas nicht stimmt“, sagt die Franko-Australierin. Die Wahrheit sollte sie erst 2003 herausfinden.

Als Zwangsarbeiter in Schönemoor

Ihre Mutter war in den letzten Kriegsjahren mit weiteren russischen Zwangsarbeitern auf einem Hof im Gemeindenorden eingesetzt. Sie fing ein Verhältnis mit einem Landsmann an und wurde schwanger. Doch der leibliche Vater setzte sich schließlich ab und die werdende Mutter, deren Schwester ebenfalls auf dem Hof arbeiten musste, fürchtete zum Kriegsende hin die Schmach, mit einem unehelichen Kind in die Heimat zu ihrer streng religiösen Familie zurückzukehren. Auch eine Verfolgung als vermeintliche Verräterin durch das Stalin-Regime drohte.

„Es gab für meine Mutter drei Möglichkeiten damals: Die deutsche Bauernfamilie hatte angeboten, das Kind – also mich – nach der Geburt zu adoptieren. Auch die ohnehin etwas lebhaftere Schwester meiner Mutter bot an, mich als ihr Kind mit zurück in die Heimat zu nehmen. Bei ihr wäre der Schock für die Familie wohl nicht so groß gewesen.“ Doch beides kam für Nadia Hareau-Lews Mutter nicht infrage. So wählte sie Möglichkeit Nummer drei: Schon länger hatte ein französischer Kriegsgefangener ein Auge auf die attraktive werdende Mutter geworfen und sich in sie verliebt. Joseph Marie Hareau leistete auf denselben Feldern Zwangsarbeit, musste aber jeden Abend wieder in sein Lager (Stalag XC Kommando 1214) in Schönemoor zurückkehren. Nach Kriegsende kehrte er schließlich – mit der jungen russischen Mutter und ihrem Baby – in die französische Heimat zurück.

„Dass er nicht mein biologischer Vater gewesen ist, war ein gut gehütetes Familiengeheimnis“, erzählt Nadia Hareau-Lew. Die Familie, später kamen noch zwei Geschwister hinzu, lebte in St.-Gervais-en-Belin. Wieder so ein unfassbarer Zufall: Der kleine Ort liegt nur rund 30 Kilometer von Château-du-Loir entfernt. „Ich bin in Château sogar für einige Zeit zur Schule gegangen“, berichtet die Australierin, die vor ihrem Besuch im Rathaus nichts von der langjährigen Städtepartnerschaft mit Ganderkesee wusste.

20 Taschentücher für ein Telefonat

Auch nach ihrem Umzug nach Australien, wo sie ihren inzwischen verstorbenen Mann heiratete und eine Familie gründete, hielt sie Kontakt mit ihrer französischen Verwandtschaft – und knüpfte durch Ahnenforschung Kontakte zu ihrem russischen Familienzweig auf der Krim. „Dort habe ich meine Tante, die auch Nadia heißt, getroffen. Sie hatte nach der gemeinsamen Zeit der Zwangsarbeit 58 Jahre lang vergeblich nach ihrer Schwester gesucht.“ Trotz technischer Schwierigkeiten gelang es Nadia Hareau-Lew einen Telefonkontakt zwischen ihrer Tante und der inzwischen schwer erkrankten Mutter herzustellen. „Für das Gespräch brauchte es 20 Taschentücher“, erzählt die gebürtige Oldenburgerin.

Schließlich weihte ihre Tante sie – entgegen ihrem 1945 geleisteten Schwur – in das Familiengeheimnis ein, wer ihr leiblicher Vater war. Ein gewisser Yuri Bulgov. Schnell schaltete die Australierin eine Anzeige in russischsprachigen Lokalzeitungen: „Wer kennt einen Yuri Bulgov, Zwangsarbeiter in Deutschland von 1942 bis 1945?“ Eine knappe Woche dauerte es, bis sich eine Frau meldete. „Sie sagte, sie sei meine Halbschwester und der Vater sei schon 1989 verstorben.“ Doch da die Halbschwester Anna und sie sowohl optisch als auch von der Mentalität her ganz unterschiedlich waren, gab es zunächst Zweifel, ob das alles wirklich stimmt, erzählt Nadia Hareau-Lew. Erst ein DNA-Test brachte Gewissheit. Den Kontakt halten beide seit ihrem ersten Treffen 2003 aufrecht.

Der Besuch im Ganderkeseer Gemeindenorden, damals noch die selbstständige Gemeinde Schönemoor, bildete für die Australierin den vorläufigen Schlusspunkt ihrer Familienrecherche. Dort, wo heute der Kindergarten Flohkiste ist, gingen einst die Kinder zur Schule. Auch das Lager des (französischen) Vaters muss ganz in der Nähe gewesen sein. Horst wird in den Dokumenten erwähnt, Heide und immer wieder Hoykenkamp (Steenöver). Den genauen Hof, auf dem die Mutter arbeitete, hat Nadia Hareau-Lew aber nicht identifizieren können: Sehr wahrscheinlich gibt es ihn schon nicht mehr. „Aber ich habe ein super Gefühl bekommen für die Landschaft und die Orte, an denen meine Mutter und meine beiden Väter damals gelebt haben“, erklärt die Australierin. Besonders freute sich die 74-Jährige über die weidenden Kühe neben der Schönemoorer Kirche. „Meine Eltern mussten damals jeden Tag melken, das ist sicher. “

Die Lebensgeschichte ihrer 2003 verstorbenen Mutter will Nadia Hareau-Lew nun bald in der Wahlheimat Sydney aufschreiben und als Buch herausbringen. „Ihre Geschichte ist auch meine Geschichte.“

Wer noch Informationen zur Recherche von Nadia Hareau-Lew beisteuern kann, wird gebeten, sich an Hauke Gruhn zu wenden – entweder per E-Mail an h.gruhn@ganderkesee.de oder telefonisch unter 0 42 22 / 44 102.