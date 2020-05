Bei einer Kontrolle auf der B 75 in Delmenhorst stellte die Polizei bei einem Auto Unregelmäßigkeiten fest. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Zwei Strafverfahren leitete die Autobahnpolizei Ahlhorn ein, nachdem sie am Sonnabend gegen 10.30 Uhr ein Auto auf der B 75 in Delmenhorst kontrolliert hatte. Der Grund: Für das Auto, mit dem ein 35-jähriger Mann aus Lingen in Richtung Oldenburg unterwegs war, existierte keine Pflichtversicherung. Darauf hin entstempelten die Beamten die Kennzeichen und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer und auch gegen Halter des Wagens aus dem Landkreis Emsland wurden besagte Strafverfahren eingeleitet.