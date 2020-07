Im März 2015 hatte der Rat der Stadt den Grundsatzbeschluss gefasst, das Feuerwehrhaus zu einer zentralen Anlaufstelle für das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) zu entwickeln. (INGO MöLLERS)

Ein wenig skurril mutete die jüngste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur des Wildeshauser Stadtrates schon an. Die Stadtverwaltung hatte für das geplante Urgeschichtliche Zentrum im alten Feuerwehrhaus an der Huntestraße eine kleinere, abgespeckte Variante in die Diskussion eingebracht. Allerdings hatten weder Kämmerer Thomas Eilers noch Baudezernent Manfred Meyer diese kleinere Lösung mit irgendwelchem Zahlenmaterial unterlegt.

Im März 2015 hatte der Rat der Stadt den Grundsatzbeschluss gefasst, das Feuerwehrhaus zu einer zentralen Anlaufstelle für das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) zu entwickeln. In der Folge erarbeitete der Förderverein Urgeschichtliches Zentrum ein entsprechendes Nutzungskonzept. Geplant war eine Ausstellung des UZW in den ehemaligen Fahrzeughallen auf einer Fläche von rund 180 Quadratmetern. Im neuen Entwurf sind hierfür nur noch gut 75 Quadratmeter vorgesehen.

Als Investitionen wurden seinerzeit rund zwei Millionen Euro veranschlagt. Eingebettet ist die Maßnahme in das Projekt „Zukunft Stadtgrün“. Hierfür hatte die Stadt insgesamt Zusagen über Fördergelder in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro erhalten Das Konzept wurde im August 2017 verabschiedet. Die Verwaltung hatte jedoch weder die mögliche Kostensteigerung seit 2017 ermittelt, noch hatte sie die möglichen Einsparungen durch das verkleinerte Konzept dargestellt. Offenbar war der Förderverein auch nicht in die Ausarbeitung der jetzt angedachten kleineren Lösung eingebunden. Das zumindest bedauerte Svea Mahlstedt, Vorsitzende des Fördervereins. Sie nahm als Gast an der Ausschusssitzung teil.

Bürgermeister Jens Kuraschinski warb dennoch für den Vorschlag der Verwaltung. Ebenso wie Kämmerer Thomas Eilers wies er auf die Risiken durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hin. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt könnten drastisch einbrechen. Gleichzeitig könnten die Baukosten steigen. „Wenn das UZW teurer wird, dann geht das eventuell zulasten anderer Projekte“, mahnte Kuraschinski.

Die CDU-Fraktion hatte bereits im Vorfeld angekündigt, angesichts möglicher Auswirkungen der Corona-Krise für die Finanzlage der Stadt keinen verbindlichen Beschluss zu unterstützen. Vielmehr sprach sich die Fraktion dafür aus, weiterhin eine komprimierte Form des UZW zu planen. Gleichzeitig sollte mit der Wildeshauser Schützengilde geklärt werden, ob diese ein Interesse an der Übernahme des Feuerwehrhauses mit einem dann reduzierten UZW habe. Dann könnte dort ein Bürgerhaus für gemeinnützige Wildeshauser Vereine wie zum Beispiel Musik-, Heimat- und Verkehrsverein entstehen. Auch die CDW wollte zunächst erneut alle Fakten prüfen und aktuelle Kostenberechnungen vorgelegt bekommen.

Die Mehrheit im Ausschuss hielt jedoch am ursprünglichen Konzept des UZW fest. „Ich sehe im Moment keine Notwendigkeit einer Abänderung des Baukonzeptes“, sagte Rainer Kolloge (UWG). Er hält vielmehr schon das bisherige Konzept für eher zu klein. „Das UZW müsste das museale Zentrum der Stadt sein. Mit dem Wasserkraftwerk, der alten Lohgerberei Benecke, dem Dampfkornbrennerei und der Alexanderkirche im direkten Umfeld“, warb Kolloge. Auch Arne Peters (FDP) sah in einem Mini-UZW keine Option.

„Wir setzen bei unseren Projekten oft als Panther zum Sprung an und enden dann als Bettvorleger“, meinte Hartmut Frerichs (SPD). Für ihn ist das Urgeschichtliche Zentrum in der ursprünglichen Planung ein Alleinstellungsmerkmal für Wildeshausen. Svea Mahlstedt mahnte, dass eine Reduzierung des Museumsangebots eine Enttäuschung für die Partner sein könnte. Immerhin zählt Wildeshausen mit seinen Großsteingräbern und dem Pestruper Gräberfeld zu den wichtigen Meilensteilen auf der Route der Megalithkultur.

Einstimmig bei einer Enthaltung folgte der Ausschuss am Ende der Diskussion einem Antrag Rainer Kolloges. Danach kommt das Thema nach der Sommerpause erneut auf die Tagesordnung. Dann soll auch eine Kosten- und Finanzierungsübersicht vorliegen. Und es soll geklärt werden, ob und in welcher Weise eine abschnittsweise Realisierung des Projektes vorgenommen werden kann. „Wir sollten das Projekt bei einer Kostenänderung lieber strecken als streichen“, sagte Kolloge.