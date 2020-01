Am zweiten Verhandlungstag zeigte sich die Beschuldigte teilweise geständig. (INGO MÖLLERS)

Turbulent und aufschlussreich – so ist der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen die angeklagte Tierärztin aus Delmenhorst verlaufen. Und auch wenn das Gerichtsverfahren am Amtsgericht noch nicht beendet und drei weitere Termine angesetzt sind, scheint das Urteil nur noch Formsache zu sein. Denn auf Initiative des Rechtsanwaltes Stephan Weinert hat am Mittwoch hinter verschlossenen Türen eine längere Beratung stattgefunden, die auch zu einer Einigung geführt hat: Der 67-jährigen Tierärztin, der Versicherungsbetrug über 55 300 Euro in insgesamt 30 Fällen vorgeworfen wird, droht demnach eine unter Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten bis zu zwei Jahren. Zu der Einigung gehört außerdem eine Zahlungsauflage in Höhe von 100 000 Euro – unter Anrechnung des Arrestverfahrens.

„Im Prinzip steht das Ergebnis fest, das haben wir festgezurrt“, sagte der Staatsanwalt am Ende der Verhandlung. Ursächlich für die Einigung war vor allem, dass sich die Angeklagte an diesem Prozesstag doch noch geständig gezeigt hatte. Jedenfalls in Teilen. Bei den Fälle acht und neun sowie 15 bis 26 gibt die beschuldigte Tierärztin zu, die Versicherungen um ihr Geld betrogen zu haben. Wie sie selbst vor Gericht aussagte, habe sie das jedoch „zum Wohl der Tiere“ und auch aus Mitleid zu den meist ärmeren Kunden gemacht. „Das waren Leute, die die Behandlungen für ihre Tiere nicht bezahlen konnten und keinen Pfennig Geld haben, aber total an ihren Tieren hängen. Es war ein Riesenfehler von mir, mich dazu hinreißen zu lassen“, erklärte sie.

Die begangene Straftat habe in ihren Überlegungen dabei keine große Rolle gespielt. „Ich muss gestehen, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass es auffliegen kann. Ich habe gedacht: Du hilfst den Leuten, die sind dir dankbar und du rettest Leben“, berichtete die Angeklagte. Das Geld, betonte sie, habe nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Der luxuriöse Lebensstandard, der ihr angedichtet wird, soll nicht der Grund für ihre Betrügereien gewesen sein.

Nicht ganz ersichtlich wurde am zweiten Verhandlugnstag allerdings, trotz mehrerer konkreter und zielgerichteter Nachfragen des Staatsanwaltes, für welchen Zweck das Geld letztendlich benutzt worden ist. Laut der Angeklagten sollen gewisse Beträge aber zur Verbesserung in die Praxis geflossen sowie zur Kostendeckung der Behandlungskosten genutzt worden sein. Außerdem sollen auch die Kunden von diesen Überweisungen für erfundene Schadensfälle partizipiert haben.

Die Schuld an den anderen Betrügereien, für die die Tierärztin angeklagt worden ist, wies sie aber von sich. Gerade in den Betrugsfällen eins bis sieben soll jemand anderes den Versicherungsbetrug begangen haben. „Auf Nachfrage einer Versicherung habe ich Rechnungen gesehen, die ich nicht kannte und die wir nicht im System hatten. Ich war schockiert, als diese Rechnungen aufgetaucht sind“, erzählte die Tierärztin, die durch das ganze Verfahren auch um ihre Zulassung bangt. Sie vermutete, dass eine involvierte und schon bestrafte Kundin aus Delmenhorst, mit einem ihrer ehemaligen Lehrlinge gemeinsame Sache gemacht haben könnte. Darauf würden Auffälligkeiten bei Unterschrift und Briefkopf hinweisen. „Das ist aber nur eine Vermutung von ihr, sie hat es nicht gesehen“, erklärte Rechtsanwalt Weinert.

Der besagte Beschuldigte aus Ganderkesee wies diese Vorwürfe am Mittwoch jedoch ebenfalls von sich. Als geladener Zeuge versicherte er, mit betrügerischen Handlungen in der Tierarztpraxis nichts zu tun gehabt zu haben. Er zeigte sich aber auch wenig überrascht, beschuldigt zu werden: „Die Auszubildenden hatten bei ihr immer Schuld. Das ist typisch. Darüber konnte ich irgendwann nur noch schmunzeln und lachen“, schilderte der Zeuge, der aktuell in Österreich Tiermedizin studiert. Auch, dass ein anderer Zeuge ihn belastete, konnte er nicht nachvollziehen. „Dass er das behauptet, finde ich ein starkes Ding“, meinte der Student und gab an, Praxisgeschäfte mit Versicherungen lediglich legal abgewickelt zu haben. Zudem berichtete er davon, dass viele Personen den Zugang gehabt hätten, um fingierte Rechnungen zu erstellen.

Dementsprechend besteht also theoretisch die Möglichkeit, dass tatsächlich nicht alle Betrügereien über die Tierärztin gelaufen sein müssen. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird die am Mittwoch getroffene Einigung auch dem Urteil am Ende entsprechen. Jedoch muss die Angeklagte aufpassen, sich nicht in zu vielen Widersprüchen zu verstricken. Denn der Staatsanwalt äußerte sich skeptisch: „Ich habe mit vielen Details ihrer Aussagen Probleme“, machte er ihr klar. Letzten Endes endete so der turbulente Prozesstag, der bereits mit einer Verspätung von zwei Stunden am Vormittag gestartet war. Der Grund war nicht nur die Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern auch das Fehlen von einem Schöffen, der allerdings noch auftauchte. Eine weitere Zeugin konnte nicht vernommen werden: Sie fehlte unentschuldigt.



Der Prozess gegen die Tierärztin wird am Mittwoch, 5. Februar, um 9 Uhr im Amtsgericht Delmenhorst fortgesetzt.