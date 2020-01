Bauen mit Stroh wäre eine Option in einem neuen, nachhaltig-ökologischen Wohngebiet in der Gemeinde Ganderkesee, das der UWG-Fraktion als Leuchtturm-Projekt vorschwebt. (shaktihaus.de)

Ganderkesee. Holz, Stroh und Lehm – das waren vom Mittelalter bis Ende des 19. Jahrhunderts die bevorzugten Baumaterialien im ländlichen Norddeutschland. Und genau dort möchte die UWG-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat auch wieder hin. Allerdings nicht mit einer Renaissance der Fachwerk-Architektur, sondern mit einem Modellwohngebiet, der sogenannten Ganter-Siedlung, „die durch ökologische und innovative Ideen auch überregional Strahlkraft entwickeln soll“, wie es in einem Antrag heißt, den die Fraktion in dieser Woche an die Verwaltung geschickt hat.

„Das Thema brennt mitr selber unter den Nägeln. Wir müssen endlich aus den Denkschienen der 60er-Jahre raus“, erklärt Fraktionssprecherin Hella Dietz. So solle die Siedlung ein Musterprojekt für Hausbau mit reduziertem Kohlendioxid-Fußabdruck – also möglichst CO2-neutral – werden. „In der Modellsiedlung könnte man verschiedene ökologischen Bauweisen zulassen“, überlegt Dietz und denkt etwa an Holz- oder Lehmbau, Holzrahmenbau, Blockhausbau, Strohballenhausbau und weitere ökologische Bauformen. Dabei will die UWG die regionalen Handwerksunternehmen der Gemeinde und des Kreises von vonrherein in die Planungen des Gebietes mit einbeziehen. „Auf diese Weise könnte eine Art Kompetenzcluster für ökologischen Hausbau in der Gemeinde Ganderkesee entstehen“, argumentiert Hella Dietz.

Mit dem Norddeutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen befinde sich ein Kompetenzzentrum für Strohballenhausbau in der Stadt Verden und damit quasi in der Nachbarschaft. Dort würden unter anderem auch Praxis-Schulungen angeboten. "Stroh ist inzwischen als Baustoff zertifiziert und erfüllt auch die Anforderungen der einschlägigen Feuerwiderstandsklassen, sofern es mit Kalk oder Lehm kombiniert werde, hat Dietz recherchiert.

Die UWG-Fraktion will mit diesem Projekt vor allem Menschen ansprechen, die moderne, reduzierte Wohnkonzepte bevorzugen. „Als Zielgruppen sind Familien, die naturnäher, gemeinschaftlicher und umweltorientierter leben möchten, denkbar“, erläutert Hella Dietz. Ein anderer Personenkreis könnte aus der Altersklasse der über 50-Jährigen kommen, die sich räumlich verkleinern möchten, weil etwa die Kinder ausgezogen sind. Nicht zuletzt könne man jungen Erwachsenen in diesem Kontext günstige kleine Wohnungen oder Tiny Houses anbieten, um sie als Anwohner der Gemeinde nicht zu verlieren.

Wo in der Gemeinde die UWG das Projekt realisieren will, hat sie noch nicht konkret überlegt. „Das muss aber nicht unbedingt im Hauptort sein“, sagt Dietz, die selbst in Bookholzberg wohnt. Zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit hält es die UWG sogar für überlegenswert, etwa Funktionsträgern der Feuerwehr ein Vorkaufsrecht einzuräumen, wenn dies durch die Lage des Gebietes einen Standortvorteil für die Bereitschaftszeit bei Einsätzen bieten würde.

Im Zuge der Modellsiedlung könnte eine Anbindung von Grünland beziehunsgweise Ackerflächen für eine solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Zusammenarbeit mit den Landwirten erfolgen. „Diese Flächen könnten in unmittelbarer Nähe zur Wohnsiedlung umgenutzt und als Streuobstwiesen oder Gemüsegärten ausgewiesen werden“, schlägt Dietz vor. Eine Alternative zur „Solawi“ wären kleinere Gemeinschaftsflächen, die für Hochbeete, Obststräucher sowie als Aufenthaltsbereich genutzt werden könnten.

Bevor das Projekt realisiert werden kann, muss aber erstmal eine Mehrheit in den politischen Gremien her. Erste Gespräche habe sie bereits geführt, berichtet Dietz. Dabei dürfte es insbesondere spannend sein zu beobachten, ob die Grünen in diesem Fall ihre grundsätzlichen Vorbehalte gegen die Ausweisung neuer Baugebiete und der Versiegelung weiterer Flächen überdenken.

Nach Ansicht der UWG könne die Modellsiedlung dazu beitragen, die Entwicklung des ländlichen Raums um einen gemeinschaftlichen Ansatz zu bereichern. Durch die Klimadebatte und die damit verbundenen Appelle zu einem nachhaltigeren Leben seien sowohl das Bewusstsein und eine Offenheit für neue Wohnmodelle vorhanden. Und die Nachfrage nach Wohnraum gibt es sowieso.