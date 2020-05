Die Polizei sucht Zeugen, die Vandalen an der Grundschule Deichhorst beobachtet haben. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. An der Grundschule in Deichhorst hat sich ein Fall von Sachbeschädigung zugetragen, wie die Polizei jetzt mitteilte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 29. April, gegen 18 Uhr, und Montag, 4. Mai, gegen 7.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einige Fenster und Tischtennisplatten auf dem Gelände der Grundschule an der Kantstraße. Außerdem besprühten die unbekannten Täter eine Wand mit Graffiti und bemalten diese des Weiteren mit schwarzer Farbe. Der dadurch entstandene Schaden ist laut der Polizei noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die in dem entsprechenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 55 91 15 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.