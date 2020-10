Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Montag, 12. Oktober, 16 Uhr, und Dienstag, 13. Oktober, 8 Uhr, eine Glasscheibe an der Grundschule an der Kantstraße in Delmenhorst. Gegen das Fenster wurde ein unbekannter Gegenstand geworfen. Zudem wurden Oberlichter, Dunstabzugsrohe und die Blitzschutzanlage beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.