Am Fuß des Obelisken sind die Wörter "Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit" verewigt. "Gott" ist mit blauer Farbe überstrichen, stattdessen ist "Satan lebt" auf den Stein gekritzelt. Auch die Zahl 666 und das Pentagramm sind Symbole, die im Okkultismus im Zusammenhang mit dem Teufel stehen. (TAMMO ERNST)

Bisher ist es dem Winter nicht gelungen, den Tiergarten im Osten von Delmenhorst in einen verschneiten Wald zu verwandeln. Stattdessen gab es für die Besucher in den vergangenen Tagen eine böse Überraschung zu sehen. Der steinerne Obelisk, der seit dem Jahr 1912 an den oldenburgischen Großherzog Nikolaus Friedrich Peter erinnert, ist mit blauer Farbe beschmiert. Auch nahe gelegene Bänke und Mülleimer haben Unbekannte verunstaltet.

Doch bislang fühlt sich offenbar niemand zuständig, eine Reinigung in Auftrag zu geben. „Die Reinigung wird grundsätzlich vom Eigentümer/ Objektverantwortlichen ausgeführt“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Dies sei aber nicht die Stadt Delmenhorst. Nur wenn der Gedenkstein im Sinne des Gesetzes ein schützenswertes Denkmal ist, würde die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt eine solche Reinigung überwachen. Hier laufe eine Klärung mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Zumindest für den Grund und Boden, auf dem der Obelisk steht, ist ein Eigentümer klar zu bestimmen. Der Tiergarten ist ein Wald, der von den Niedersächsischen Landesforsten bewirtschaftet wird. Sind die Landesforsten somit auch für das steinerne Denkmal verantwortlich? Sprecher Rainer Städing konnte diese Frage bis Redaktionsschluss nicht zweifelsfrei klären. Im Jahr 1912 war die Erinnerung an den Großherzog vom Kriegerverein Deichhorst errichtet worden. Dieser Zusammenschluss war nach dem deutsch-französischem Krieg der Jahre 1970/71 entstanden. Heute gibt es diesen Zusammenschluss nicht mehr.

Polizei ermittelt

Der Vandalismus ist bei der Polizei angezeigt worden. Diese ermittelt nun wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. Die Polizei geht aber nicht von einer politischen Motivation aus. Am Obelisken sind unter anderem die Buchstaben „ACAB“ zu lesen, die Links- und Rechtsextremisten als Abkürzung für „All Cops Are Bastards“ nutzen und damit mitunter Polizeiwagen beschmieren. Insbesondere bei jüngeren Menschen ist die Abkürzung aber inzwischen auch abseits extremistischer Gruppen bekannt.

Die übrige Symbolik stammt aus dem Okkultismus: Pentagramm und die Zahl 666 sollen in Verbindung zu teuflischen Kräften stehen. Am Fuße des Obelisken ist das Gekritzel als „Satan lebt“ zu entziffern. Dies könnte man als Angriff auf das religiös-konservative Weltbild von Großherzog Peter II. von Oldenburg interpretieren, das in dem Wahlspruch „Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit“ auch auf dem Obelisken verewigt ist. Der Monarch soll zeitlebens zutiefst vom „Gottesgnadentum“ überzeugt gewesen sein – also von einem Herrschaftsanspruch, der von Gott gewollt ist. Peter II. war in dieser Haltung aber durchaus Kind seiner Zeit, er lebte von 1827 bis 1900.

Für Herta Hoffmann, die 2019 mit einer Arbeit über Gräfin Sibylla Elisabeth von Oldenburg und Delmenhorst promovierte, ist der Vandalismus allerdings keine bewusste politische Äußerung. „Ich würde die Schmiererei als eine ganz blöde Aktion aus lauter Langeweile beschreiben“, meint die pensionierte Oberstudienrätin des Max-Planck-Gymnasiums, die sich im Delmenhorster Heimatverein engagiert.

Reinigung kann teuer werden

Beim „Runden Tisch Tiergarten“, in dem sich insbesondere Anwohner für den Tiergarten engagieren, stößt die Verunstaltung auf viel Unverständnis und auch eine Portion Wut. „Ein Kollege aus der Bürgergruppe hat mir davon berichtet. Ich hatte es noch gar nicht bemerkt, obwohl ich nur 300 Meter entfernt wohne“, berichtet Detlef Riedel, Sprecher des Runden Tisches. Er hofft nun, dass die Täter sich vielleicht in sozialen Netzwerken mit dieser Tat brüsten und die Polizei ihnen so auf die Schliche kommt. Riedel geht von hohen Reinigungskosten aus: „Wenn das eine Fachfirma mit besonderen Chemikalien macht, können schnell 1000 Euro zusammen kommen.“

Für Riedel darf das Geld für die Reinigung aber nicht aus dem Etat genommen werden, den der Stadtrat gerade erst im Haushalt für den Tiergarten bestimmt hatte. Mit 20.000 Euro will die Verwaltung in diesem Jahr die Wege aufwerten. „Die Beseitigung von Vandalismus wie diesem ist ja sonst auch aus anderen Mitteln möglich“, meint er.