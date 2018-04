Zu einer familiären Auseinandersetzung ist es am Sonntagabend in einer Wohnung in Düsternort gekommen, in deren Verlauf ein Mann seinen neun Jahre alten Sohn würgte. Wie die Polizei berichtet, suchte der 43 Jahre alte Mann aus Russland, der derzeit zu Besuch in Deutschland ist, gegen 21.50 Uhr seine Ex-Frau in deren Wohnung auf, in der sie mit ihren vier Kindern lebt. Im Verlauf des Streits ging der Mann schließlich in das Kinderzimmer seines neunjährigen Sohnes und begann, das schlafende Kind zu würgen. Für den Jungen bestand Lebensgefahr. Die Frau rief daraufhin um Hilfe bei den Nachbarn, mit denen zusammen es schließlich gelang, den Mann von dem Kind zu trennen. Als die Frau mit ihren Kindern daraufhin zu Nachbarn in die Wohnung flüchten wollte, verfolgte der 43-Jährige sie zunächst, bekam dabei abermals seinen Sohn zu greifen und würgte ihn erneut.

Mit Hilfe der Nachbarn konnte der Mann ein zweites Mal zurückgedrängt werden und sich die Familie in Sicherheit bringen. Der Tatverdächtige verschanzte sich daraufhin in der Wohnung seiner Ex-Frau. Die Polizei ging mit Diensthunden vor und gelang schließlich in die Wohnung, wo sie den Mann letztendlich festnehmen konnte.

Der Neunjährige musste ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand jedoch nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat inzwischen einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gestellt. "Aufgrund des Verhaltens und Vorgehens des Mannes wird derzeit von den Mordmerkmalen der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe ausgegangen", heißt es in dem Bericht der Polizei. Der Tatverdächtige ist noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden. Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem zu den genauen Hintergründen der Tat, dauern an.