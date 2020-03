Derzeit finden vorerst keine Veranstaltungen mehr im Kleinen Haus statt. (INGO MÖLLERS)

Die Stadt Delmenhorst hat am Donnerstagvormittag vier Veranstaltungen aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt. Davon betroffen sind auch zwei Termine im Theater Kleines Haus: Das für diesen Donnerstag, 12. März, geplante Theaterstück „4000 Tage“ fällt ebenso aus wie das für Sonnabend terminierte Konzert mit Tim Fischer.

Auch die Konzert- und Theaterdirektion (KUT) Delmenhorst hat entsprechend reagiert und vorerst alle geplanten Shows im Theater Kleines Haus gecancelt. „Bis auf Weiteres finden die Veranstaltungen im Theater Kleines Haus nicht statt“, heißt es dazu auf der Homepage der KUT.

Auch die „Wrestling Legends Show“, die an diesem Sonnabend in der Markthalle stattfinden sollte, hat die Stadt untersagt, ebenso wie das für Sonntag geplante Kirchenkonzert „Matthäuspassion“ in der Markthalle.

Darüber hinaus wird auch der landesweit für den 26. März geplante Zukunftstag für Jungen und Mädchen in Niedersachsen verschoben. Das hat das Niedersächsische Kultusministerium heute entschieden. Ein neuer Termin – voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte – wird noch bekannt gegeben. Hintergrund ist laut Stadtverwaltung ebenfalls die Infektionsgefahr durch Covid-19.