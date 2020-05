Am 16. September 2016 nahm das Unglück seinen Lauf, das ehemalige Josef-Stift brannte. Klinik-Geschäftsführer Thomas Breidenbach im Gespräch mit der Polizei. (Ingo Möllers)

Thomas Breidenbach war angespannt. Und gespannt. Das sah man dem ehemaligen Geschäftsführer des Josef-Hospitals in Saal 2 des Amtsgerichtes Delmenhorst deutlich an. Am Mittwoch war der erste Verhandlungstag gegen ihn, der Vorwurf lautet Subventionsbetrug. Es geht um seine Reputation als Krankenhauschef, es geht um eine Straftat. 583 100 Euro soll er von der Stadt Delmenhorst bekommen haben, um einen Nierensteinzertrümmerer anzuschaffen. Doch das Geld versickerte im laufenden Klinikgeschäft. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Aber Breidenbach scheint es kaum fassen zu können, wie ihm so etwas unterstellt werden kann. Deswegen hat er auch den Drang, alles genau zu erklären, er will antworten. Manchmal legt ihm sein Anwalt deswegen die Hand auf den Arm, um ihn zu bremsen, damit er nicht spontan dazwischen redet. Und einmal klappt Breidenbach vor Erstaunen regelrecht die Kinnlade runter.

Das passierte während der Vernehmung von Klaus Koehler, dem Leiter des städtischen Rechtsamtes, der 2018 Anzeige gegen Breidenbach im Namen der Stadt erstattet hatte. Er erzählte, dass das Geld der Stadt, das im Jahr 2016 ans Krankenhaus geflossen war, gar nicht, wie bisher behauptet wurde, Geld aus dem kommunalen Investitionsförderprogramm war, sondern Geld aus dem städtischen Haushalt. „Als sich in den Haushaltsberatungen 2016 zeigte, dass wir eine Haushaltsverbesserung von rund 700 000 Euro erzielen würden, wurde der beschlossene Zuschuss noch einmal geändert in eigenstädtische Haushaltsmittel.“ Breidenbachs Überraschung war greifbar, sein Anwalt möchte das noch einmal genauer aufgeschlüsselt am nächsten Prozesstag vorgelegt bekommen.

Kein Geld aus dem Fördertopf

Die Stadt bezahlte den von Breidenbach bereits im August 2015 gestellten und im Oktober darauf vom Rat bewilligten Förderantrag also de facto gar nicht mit Geld aus dem Fördertopf. Damals wollte Breidenbach übrigens insgesamt fast 1,4 Millionen Euro haben, um neue medizinische Geräte einzukaufen. 710 000 Euro war die Politik bereit, zu geben. Ob sich auf die rechtliche Bewertung auswirkt, dass das Geld direkt aus dem Haushalt des Minderheitsgesellschafters des Krankenhauses stammt, muss sich zeigen. Trotzdem wurden die 583 100 Euro, um die es geht, wohl mit dem Verwendungszweck „Lithotripter“, wie ein Nierensteinzertrümmerer im Mediziner-Deutsch heißt, ans Krankenhaus überwiesen, auf das Konto der JHD Deichhorst, in der das Personal des ehemaligen städtischen Klinikums beschäftigt war.

Breidenbach kann den Betrugsvorwurf auch deswegen nicht verstehen, weil er das Gerät wirklich anschaffte. Allerdings mit Verzögerung. Alles war bestellt und vorbereitet. Am Standort Mitte an der Westerstraße, wo das Krankenhaus seine ambulanten Dienste anbot, sollte der Lithotripter stehen. Dann kam der 16. September 2016. Das ehemalige Josef-Stift brannte lichterloh. „Es brannte so stark, dass wir den Standort nicht mehr nutzen konnten“, erzählte Breidenbach. „Ich habe der Stadt auch mitgeteilt, dass wir den Einbau des Lithotripters auf Frühjahr 2017 verschieben müssen.“ Denn am Standort Deichhorst mussten erst die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das Gerät dort zu installieren.

Doch das Feuer kostete das Josef-Hospital nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Es gab anscheinend nennenswerte Einnahmeverluste. Zum einen fiel das ambulante Geschäft vorübergehend weg, weil auch alles, was daran hing, an den Standort Wildeshauser Straße verlegt werden musste. Zum anderen fiel die Technik aus. Der Server des Josef-Hospitals, der an der Westerstraße stand, konnte zwar vor Löschwasserschäden gerettet werden, da aber die Richtfunkantenne, von der alle Computer von der Wildeshauser Straße ihre Daten empfingen und zu der die Daten von dort ins Stadtzentrum zurückgefunkt wurden, war zerstört. „Wir konnten nur im Rumpfbetrieb arbeiten.“ Was massive Einnahmeverzögerungen bedeutete, denn die gesamte digitalisierte Rechnungserstellung lag lahm. Lediglich die AOK habe ihre Abschläge erst einmal auf gleichem Niveau weiter geleistet, um dem Josef-Hospital zu helfen. Von anderen Krankenkassen kam nichts. Das Krankenhaus, finanziell eh immer am Rande des Ruins operierend, saß nun finanziell richtig in der Klemme.

Breidenbach sah das gesamte JHD

In dem Zusammenhang wurde wohl auch das Geld für den Lithotripter mit für das laufende Geschäft ausgegeben. Und genau das hält Oberstaatsanwalt Roland Lubbas für falsch und bestrafenswert. Er sagt: Breidenbach hätte das Geld sichern müssen, hätte es ausschließlich für den Lithotripter ausgeben dürfen. Aber Breidenbach habe nicht den Einzelposten gesehen, sondern das gesamte JHD, argumentierte dessen Anwalt. Sprich: Das Geld floss zwischen den einzelnen Gesellschaften der Holding JHD so hin und her, dass die Liquidität möglichst immer und überall sichergestellt war. Was auch nicht unüblich in Konzernen sei, wie die beiden Insolvenzverwalter Michael Schütte und Markus Kohlstedt aussagten. Zudem wurde wegen der angespannten Lage des JHD seit Oktober 2016 wöchentlich ein Liquiditätsbericht von Pricewaterhouse-Coopers erstellt, der den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat zuging. Darin seien stets die zweckgebundenen Mittel für den Lithotripter aufgeführt gewesen.

Am 25. Juli 2017 wurde der Nierensteinzertrümmerer aufgebaut, 30 Tage blieben nun noch Zeit, um den Rest der Anschaffungskosten zu bezahlen. Doch dazu war das Krankenhaus, das im September unter der Regie von Breidenbachs Nachfolger Ralf Delker eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragte, nicht mehr in der Lage. „Hätte es im September nicht gebrannt, säßen wir heute nicht hier“, meinte Breidenbach noch.



Der Prozess wird am Dienstag, 19. Mai, 9 Uhr vor dem Amtsgericht fortgesetzt.